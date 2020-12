iRobot: fino a 500€ di sconto sui modelli top di gamma

Se stavate pensando di acquistare un robot aspirapolvere e in vista delle festività natalizie volete regalarvi un modello top di gamma, affidarsi alle soluzioni iRobot è la scelta migliore e questo potrebbe essere il momento giusto per portarsi a casa un dispositivo di uno dei brand più popolari del mercato, capace di aspirare e lavare, ad un prezzo ragionevole. Infatti fino al 15 dicembre lo store ufficiale propone sconti fino a 500€ su alcuni dei migliori modelli prodotti finora.

Non fatevi ingannare dall’immagine sopra, dal momento che gli sconti arrivano fino a 500€, il che ci riporta alla fantastiche occasioni del Black Friday, quando si potevano acquistare i migliori modelli iRobot a prezzi stracciati, prezzi che seppur non identici a quelli di qualche settimana fa, ci vanno molto vicino, rendendo questa un’ottima occasione per coloro che vogliono dotarsi di uno dei migliori robot aspirapolvere disponibili sul mercato.

Tra i modelli che godono dello sconto maggiore, vi è il bundle Roomba i7+ abbinato al Braava Jet M6, un kit che saprà prendersi cura della vostra casa e tenerla sempre in perfetto stato grazie alla presenza di un robot lavapavimenti, oltre al dispositivo principale che si occupa di rimuovere briciole e polvere. Dotati delle tecnologie più avanzate, entrambi i dispositivi mappano la superficie della casa e comunicano in modo intelligente tra di loro, nonché con eventuali altri dispositivi smart presenti nella casa, assicurando persino la rimozione di grasso della cucina senza alcuno sforzo, merito del lavapavimenti dedicato, che è senza dubbio migliore rispetto alle soluzioni all-in-one che permettono sia di aspirare che lavare.

Inoltre, il bundle Roomba i7+ abbinato al Braava Jet M6 vanta un terzo dispositivo che permette di svuotare automaticamente il contenitore raccogli polvere del robot principale, facendovi addirittura dimenticare di svuotare il contenitore dato che il robot, quando arriva il momento, si collega automaticamente con la base ed espelle tutto lo sporco raccolto facendolo arrivare all’interno di quest’ultimo.

Prodotti decisamente top di gamma che in questo caso si traducono in quasi 2.000€, ma lo sconto di 500€ vi permetterà di ottenerli a 1.399,00€.

La nostra selezione di prodotti

