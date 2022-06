Se, come noi, amate accompagnare le vacanze estive con un buon libro, allora sarete felici di sapere che con Amazon, avrete la possibilità di sottoscrivere un abbonamento gratuito di ben 3 mesi allo splendido servizio Kindle Unlimited!

Si tratta, come sempre, di un’offerta a tempo limitato, con numerosi termini e condizioni, ma grazie alla quale potrete ricevere un accesso del tutto gratuito e illimitato, per ben 3 mesi, ad un servizio che, oggi come oggi, ha davvero ben pochi rivali nel panorama degli libri digitali.

Come se non bastasse, ci risulta che la promo non è disponibile solo e soltanto per i nuovi utenti del servizio, ma anche per quanti hanno già usufruito in passato di un abbonamento valido o di prova, a patto, ovviamente, di essere quanto meno iscritti ad Amazon, con o senza un servizio Amazon Prime attivo. In tal senso specifichiamo che, secondo Amazon, alcuni utenti potrebbero comunque non aver accesso alla promo, ma per questo vi invitiamo a contattare, eventualmente, l’assistenza clienti.

La promozione è inoltre sottoscrivibile fino al 13 luglio, e vi darà la possibilità di consultare oltre 1 milione di e-book, sia da appositi e-book reader come la serie Kindle, sia tramite smartphone o tablet, grazie alla comoda e gratuita app Kindle, con cui potrete accedere al catalogo dei libri (e relativa lettura) pur senza un dispositivo apposito.

Conclusi i 3 mesi di servizio (il cui valore commerciale, lo ricordiamo, è di 29,97€), potrete quindi decidere se disdire il servizio, o se proseguire il vostro abbonamento, il cui costo verrà appianato allo standard del servizio, ovvero a 9,99€ al mese. Doveroso specificare che la disdetta dell’abbonamento, così come dei 3 mesi ad uso gratuito, può avvenire in qualsiasi momento, e senza alcun vincolo economico, e dunque perché non approfittarne?

Termini e Condizioni Offerta Promozionale Kindle Unlimited

L’offerta promozionale è valida per un periodo limitato, dal 21 giugno 2022 al 13 luglio 2022 .

. Per poter usufruire dell’offerta promozionale è necessario essere in possesso di un account su amazon.it e iscriversi a Kindle Unlimited durante il periodo di durata dell’offerta promozionale.

I clienti attualmente iscritti a Kindle Unlimited con periodo d’uso gratuito di 30 giorni o con piena iscrizione non possono usufruire dell’offerta promozionale. I clienti che hanno beneficiato di un’offerta promozionale di Kindle Unlimited o del periodo d’uso gratuito di 30 giorni nei trentasei mesi antecedenti l’inizio dell’offerta promozionale potrebbero non essere idonei per tutte le offerte promozionali relative a tale servizio.

L’offerta promozionale è valida solo per i clienti residenti in Italia, San Marino e Città del Vaticano.

L’offerta promozionale è soggetta alle Condizioni Generali di Uso e Vendita di Amazon.it e alle Condizioni d’uso di Kindle Unlimited.

Al termine del periodo promozionale, l’iscrizione a Kindle Unlimited si rinnova automaticamente a 9,99€ al mese.

L’iscrizione a Kindle Unlimited può essere annullata in qualsiasi momento da www.amazon.it/kucentral.

L’offerta promozionale è limitata a un solo cliente e a un solo account.

L’offerta promozionale non è cumulabile con altre promozioni.

L’offerta promozionale non è trasferibile né e non può essere venduta a terzi convertibile in denaro.

Insomma, l’occasione è davvero ghiotta, soprattutto per gli amanti delle buone letture estive e in vacanza, per questo v invitiamo a non indugiare oltre e di sottoscrivere subito la vostra prova gratuita, così che possiate subito cominciare ad immergervi nelle vostre letture estive!

Insomma, l'occasione è davvero ghiotta, soprattutto per gli amanti delle buone letture estive e in vacanza, per questo v invitiamo a non indugiare oltre e di sottoscrivere subito la vostra prova gratuita, così che possiate subito cominciare ad immergervi nelle vostre letture estive!

