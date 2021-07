La Feltrinelli: migliaia di libri per la vostra estate in sconto fino al 45%!

Dopo aver visto le offerte del giorno, inerenti ai vari prodotti hi-tech, vogliamo segnalarvi un’interessante iniziativa promossa da La Feltrinelli. Infatti acquistando un libro fra i tantissimi in offerta in questa l’iniziativa, otterete uno sconto del 30% di sconto, mentre inserendone tre nel vostro carrello avrete il 45% di sconto, ma affrettatevi perché quest’offerta è valida solo fino al 5 luglio!

Per aderire a questa iniziativa è necessario seguire pochi e semplici passi. Innanzitutto, non dovrete fare altro che inserire nel carrello 3 libri collegandovi alla pagina della promozione. Successivamente, lo sconto del 45% verrà applicato automaticamente, e completando l’ordine, li riceverete comodamente a casa vostra.

Come consuetudine per il portale la lista dei libri in promozione è davvero vasta e conta tantissimi titoli, spaziando dai grandi classici della letteratura ai romanzi degli scrittori italiani ed internazionali. A tal proposito segnaliamo per coloro che amano vivere le atmosfere dei romanzi storici, “Il trono senza re” di Bernard Cornwell disponibile non più a 10€ ma a soli 7€, mentre per gli amanti della narrativa contemporanea segnaliamo “Il pozzo” di Regina Ezera in vendita a 12,95€ anziché 18,50€.

In alternativa se siete appassionati di thriller e gialli consigliamo di dare uno sguardo a “L’abbazia dei cento inganni. Codice Millenarius saga” di Marcello Simoni, in offerta a 4,13€, oppure vi consigliamo di dare un’occhiata a “L’enigma di Einstein” di Rodrigues dos Santos Jose che adesso potrete acquistare al prezzo di 3,43€ anziché di 4,90€!

Acquistare un libro può rappresentare un’ottima occasione per riprendere delle buone abitudini, in particolar modo qualora vogliate trascorrere delle giornate tranquille al mare e fuggire dalla caotica monotonia della vita urbana. Se volete partire in vacanza fra le pagine di una nuova avventura questa è decisamente l’occasione che fa al caso vostro, pertanto non possiamo fare altro che consigliarvi di approfittarne subito!

La nostra selezione comprende solo una piccola parte della vasta scelta dei titoli disponibili per quest'iniziativa, quindi il nostro consiglio è di visitare la pagina del portale per scoprire quelli che possono soddisfare meglio i vostri gusti.

