La rivoluzione dei conti business è digitale: N26 cambia le regole del gioco

Se siete alla ricerca di un conto corrente business che elimini completamente le complessità della gestione bancaria tradizionale, questa offerta merita la vostra attenzione. Il conto N26 Business Standard si distingue per essere completamente gratuito, senza canone mensile, offrendo inoltre un cashback dello 0,1% su ogni acquisto effettuato con la carta Mastercard inclusa.

Prima di effettuare l'iscrizione, consigliamo ai lettori di leggere i termini e condizioni riportati sul sito di N26

Apri il tuo conto N26 Business Standard

Conto corrente business N26 Business Standard, chi dovrebbe richiederlo?

Il conto N26 Business Standard rappresenta la soluzione ideale per liberi professionisti e freelance che necessitano di una gestione finanziaria agile e completamente digitale. La possibilità di gestire tutto tramite smartphone, unita alla totale assenza di commissioni per le operazioni principali, lo rende particolarmente attraente per chi desidera massimizzare l'efficienza operativa minimizzando i costi.

La piattaforma si distingue per caratteristiche innovative come la gestione completamente digitale attraverso l'app proprietaria, che permette di categorizzare le spese con #tag personalizzati, facilitando notevolmente la gestione contabile. Il sistema include tre prelievi gratuiti mensili in area euro e la possibilità di ricevere bonifici istantanei senza costi aggiuntivi, caratteristiche fondamentali per la gestione quotidiana dell'attività professionale.

La sicurezza rappresenta un pilastro fondamentale dell'offerta, con protezione fino a 100.000€ garantita dal Fondo tedesco di tutela dei depositi e sistemi di autenticazione avanzati come 3D Secure per i pagamenti online. L'accesso può essere effettuato tramite password, impronta digitale o Face ID, garantendo massima sicurezza e praticità d'uso.

Con un'offerta a canone zero e una carta di debito virtuale Mastercard inclusa gratuitamente, N26 Business Standard rappresenta un'opportunità eccezionale per modernizzare la gestione finanziaria della propria attività. La combinazione di funzionalità avanzate, sicurezza di primo livello e gestione completamente digitale rende questo conto una scelta eccellente per professionisti orientati al futuro!

