Su Amazon è disponibile la Akaso EK7000, action camera 4K con WiFi e impermeabilità fino a 30 metri, al prezzo di 69,99€. Ma potete attivare il coupon in pagina per avere uno sconto del 25% abbassando il costo fino a 52,49€. Questa fotocamera da 20MP include telecomando wireless, due batterie da 1050 mAh e numerosi accessori per sport estremi. Imperdibile per le vostre avventure e vacanze!

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto del 25% durante il checkout. Il coupon è valido fino al 22 giugno.

Akaso EK7000, chi dovrebbe acquistarla?

La Akaso EK7000 è perfetta per gli appassionati di sport estremi e avventure all'aria aperta che desiderano immortalare i propri momenti più emozionanti. Se praticate sci, surf, ciclismo o immersioni, questa action cam soddisfa la vostra esigenza di catturare video in 4K Ultra HD e foto da 20MP con una qualità professionale. Il telecomando da polso vi permette di controllare la registrazione anche durante le attività più intense, mentre l'impermeabilità fino a 30 metri la rende ideale per sport acquatici e condizioni meteorologiche avverse.

È dotata di connettività WiFi integrata che consente di controllarla da remoto tramite app e condividere facilmente foto e video sui social. Include due batterie ricaricabili da 1050 mAh, ognuna con un'autonomia fino a 90 minuti di registrazione, per catturare senza interruzioni ogni momento. L’obiettivo grandangolare da 170° assicura riprese spettacolari e immersive, ideali per sport estremi e viaggi. In più, la confezione contiene numerosi accessori per il montaggio su bici, casco, tavole da surf e molto altro, rendendola una action cam versatile e pronta all’azione in ogni situazione.

Con lo sconto del 25% attualmente disponibile, vi permetterà di catturare le vostre avventure in qualità 4K professionale al prezzo davvero conveniente di 52,49€. La doppia batteria, l'impermeabilità e il ricco set di accessori inclusi la rendono perfetta per qualsiasi attività sportiva o ricreativa. Vi consigliamo questo acquisto per l'ottimo rapporto qualità-prezzo e la completezza del pacchetto offerto.

