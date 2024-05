LaFeltrinelli: acquista 2 libri e ricevi in regalo una splendida borsa!

Siete in cerca di una nuova lettura da portare con voi quest'estate sotto l'ombrellone? Questa è l'occasione giusta per comprare qualche libro! Fino al 12 giugno 2024, con l'acquisto di almeno due libri Rizzoli o BUR, riceverete in omaggio una splendida marine bag. Perfetta per accompagnarvi ovunque, questa borsa è disponibile in due colori diversi, anche se la variante che riceverete sarà una piacevole sorpresa al momento della consegna.

Vedi offerta su LaFeltrinelli

Offerta LaFeltrinelli, perchè approfittarne?

Nel catalogo di LaFeltrinelli, troverete migliaia di titoli tra cui scegliere: dai romanzi avvincenti di Maurizio De Giovanni ai saggi profondi di Dacia Maraini, scoprite le opere degli scrittori più amati, oppure immergetevi nelle storie più belle della letteratura italiana e internazionale. Dai grandi classici senza tempo come Pirandello e Leopardi fino alle opere contemporanee di Virginia Woolf, è disponibile anche una vasta gamma di libri adatti a giovani lettori. Non mancano poi i capolavori della letteratura classica che hanno segnato la storia, e saggi su tematiche che spaziano dalla politica all'economia.

La marine bag che riceverete in omaggio è una bellissima borsa molto capiente, con una chiusura a sacco e dettagli ben rifiniti. Le dimensioni sono 55 cm di lunghezza e altezza, e 45 cm di larghezza. Come già accennato, non sarà possibile scegliere il colore della borsa, poiché verrà inviato un modello casuale a seconda della disponibilità. Vi ricordiamo che ogni cliente avrà diritto a un solo omaggio per ogni atto d'acquisto. L'offerta è valida solo per i libri venduti e spediti da Feltrinelli, e non include libri outlet, usati, vintage o non venduti direttamente sul sito.

Ottenere il vostro omaggio è semplicissimo: acquistando almeno due libri del catalogo Rizzoli o BUR sul sito LaFeltrinelli, una delle marine bag entrerà automaticamente nel vostro carrello. Una volta completato l'ordine con il pagamento, riceverete a casa i vostri libri e l'omaggio. Non perdete questa occasione! Visitate il sito, scegliete i vostri libri preferiti e portateli sempre con voi con l'esclusiva marine bag in omaggio. Per maggiori informazioni e per consultare il regolamento completo, cliccate qui. Affrettatevi, l'offerta è valida solo fino al 12 giugno 2024!

Vedi offerta su LaFeltrinelli