I weekend lunghi al mare si avvicinano sempre di più, ed è indispensabile avere sotto l’ombrellone un paio di libri da leggere tra un bagno e l’altro. Ecco allora che urge fare scorta di libri, ed è ancora più bello farlo quando i libri che acquistiamo sono super scontati. Solo per oggi, infatti, LaFeltrinelli offre fino al 40% di sconto sull’acquisto di 2 libri, pronti ad arrivare subito tra le vostre mani!

La promozione è ormai in scadenza, e occorre davvero affrettarsi se si vuole acquistare un libro scontato del 30% oppure due libri scontati del 40%! Moltissimi gli autori tra cui scegliere: dalla romantica Susanna Tamaro, a Stephen King con i suoi racconti da brivido per finire con Torquato Tasso e la sua “Gerusalemme liberata”. Dovrete solo armarvi di pazienza e sfogliare il lungo catalogo a vostra disposizione e il titolo giusto salterà fuori!

La fame di libri è difficile da saziare, e se le ultime uscite non vi hanno colpito granché ci sono sempre moltissimi libri da riscoprire, o grandi classici che non avete mai letto e che è arrivato il momento di gustare. Ecco allora che gli sconti sui libri sono da prendere al volo, riuscendo così a comprare più titoli a prezzi vantaggiosi. Nell’offerta di oggi de LaFeltrinelli i libri disponibili sono numerosissimi, abbracciando autori di ogni sorta e pubblicazioni di svariate case editrici. Troviamo, infatti, proposte narrative di Einaudi, saggistica di Laterza e libri autobiografici di Rizzoli.

In mezzo a tutte queste pagine, però, non mancano anche le letture dedicate ai più piccoli: dai libri 0-3 anni a quelli rivolti a bambini delle elementari o ancora ai ragazzi più grandi delle medie, le proposte letterarie tra cui scegliere sono moltissime. Lasciatevi incantare dai fantastici mondi ricchi di filastrocche creati da Gianni Rodari o dalle intramontabili avventure del famosissimo topo Geronimo Stilton! Mille storie da condividere insieme ai vostri bambini, appassionandovi dei personaggi e sognando insieme!

Fate scorta di libri, per voi e per la vostra famiglia, in vista delle vacanze estive. Approfittate di quest’offerta proposta da LaFeltrinelli per non rimanere a mani (e a mente) vuota durante i prossimi mesi! Correte subito all’apposita pagina della promozione, approfittando di questi sconti disponibili solo per oggi!

