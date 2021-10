Lavatrice Haier con trattamento antibatterico quasi regalata da Unieuro

Mentre impazza ancora l’offerta di Unieuro relativa alla lavatrice smart LG, vi informiamo che sulla nota catena di elettronica si sono rinnovate le offerte, in particolare quelle valide solo online. Il portale ha deciso di prorogare quest’ultime fino al 17 ottobre, a dimostrazione di come la precedente iniziativa sia stata molto apprezzata dal pubblico.

Diverse le offerte che hanno preso piede nelle ultime ore sulle pagine del portale ma, tra le tante, vi segnaliamo la lavatrice Haier Serie 636 HW100-B12636NE, la quale gode ora di uno sconto davvero incredibile, al punto che la percentuale sfiora la soglia del 50%, permettendovi di portarvi a casa questo specifico modello a soli 329,90€ invece di 629,90€. Sebbene sia scontato, vi diciamo che allo stato attuale non troverete un’offerta migliore, soprattutto non sul modello da ben 10kg di carico, il quale mediamente viene venduto ad un prezzo decisamente più alto rispetto a quello attuale.

Come anticipato dal titolo, questa lavatrice dispone di un specifico trattamento antibatterico che, oltre a lavare i capi in maniera impeccabile, riuscirà a rimuoverne anche virus e batteri, per un lavaggio profondo e igienizzante. Un modello, dunque, estremamente efficiente e in grado di soddisfare le esigenze di una famiglia numerosa, grazie al già citato cestello da 10kg, ma anche grazie a funzioni come “fine ritardata“, che vi permetterà di impostare l’orario di fine ciclo, lasciando alla lavatrice il compito di eseguire il lavoro e terminarlo nell’esatto orario da voi prefissato.

La Haier Serie 636 HW100-B12636NE, inoltre, dispone di tecnologie che le permettono di capire la quantità di bucato presente nel cestello, regolando di conseguenza il consumo d’acqua e la durata del ciclo, dandovi modo di non perdervi tra le innumerevoli impostazioni, rendendo il tutto decisamente più semplice e immediato. Una lavatrice che potremmo definire completa, se mettiamo da parte le tipiche funzionalità smart. A questo prezzo, però, riteniamo che l’assenza di quest’ultime non vadano ad impattare su quella che è davvero un’ottima offerta.

Ribadiamo che il nuovo prezzo di vendita di questa lavatrice è un autentico best-buy, ma sulla pagina degli sconti di Unieuro troverete tantissimi altri elettrodomestici in offerta. Infine, prima di lasciarvi al vostro acquisto, vi ricordiamo ancora una volta di seguirci ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!