Lavatrice smart Samsung da 8kg con 600€ di sconto da MediaWorld!

La nostra rassegna delle migliori offerte di questo mercoledì 5 maggio continua e, dopo aver cominciato con la rassegna delle migliori proposte di portali come di Amazon ed eBay, è giunto ora il momento di scoprire anche quali sono le promozioni del Solo per Oggi di MediaWorld, dove, solo fino a mezzanotte, vi sarà possibile acquistare moltissimi articoli con sconti anche del 60%, coinvolgendo le più variegate categorie di prodotti tech come smartphone, smart TV, dispositivi per la mobilità elettrica e, infine, tanti piccoli e grandi elettrodomestici. Insomma, vista l’offerta di prodotti è così varia, potrete sfruttare questa promozione anche per cercare qualche idea regalo in occasione della Festa della Mamma,

Di sicuro uno dei prodotti di spicco di questa selezione è la lavatrice smart Samsung QuickDrive WW80T934ASH che oggi può esser acquistata ad 699,00€, ossia con un considerevole sconto di 600€ dal suo tipico prezzo di 1.299,00€. Questa lavatrice, nonostante i suoi appena 60 cm di profondità, assicura un bucato perfetto anche a basse temperature grazie alla rivoluzionaria intelligenza artificiale Ai Wash che permette di ottenere risultati eccezionali di lavaggio senza sprechi e riducendo i consumi. Infatti un sistema di sensori rileva il peso della biancheria presente nel cestello e calcola la quantità ottimale di acqua e detergente da utilizzare, mentre un rilevatore di torbidità controlla il livello di sporco durante il lavaggio e, se necessario, aumenta le quantità o il tempo fino a che non si raggiungono livelli eccellenti di pulizia.

Con i suoi 8 kg di capacità di carico, Samsung QuickDrive WW80T934ASH è in grado di arrivare ad una velocità massima di centrifuga di ben 1.400 giri/min grazie al potente motore Digital Inverter che sfrutta dei solidi magneti che aumentano l’efficacia e soprattutto diminuiscono i rumori generati, mantenendo il cestello in equilibrio anche con un carico elevato.

Infine, tra le numerose funzioni presenti nella lavatrice Samsung QuickDrive WW80T934ASH, c’è anche il ciclo che permette di attivare un getto di vapore dal fondo del cestello per ignienizzare il bucato rimuovendo fino al 99,9% di batteri ed allergeni, oppure la funzione Eco Pulizia Cestello+, dove si avvia una manutenzione che rimuove in maniera automatica residui, cattivi odori e persino lo sporco accumulato nella guarnizione dell’oblò.

Quando si parla della lavatrice Samsung QuickDrive WW80T934ASH si parla di un prodotti di alta qualità, con numerose funzioni, che a questo prezzo è una vera occasione da non perdere.

