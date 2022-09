Se state cercando una lavatrice che vi assicuri un ottimo consumo energetico, vi consigliamo di migliorare di dare un’occhiata ai super sconti disponibili da Unieuro, solo fino al 6 ottobre. Le super promozioni disponibili sullo store, sono proprio ciò che fa al caso vostro poiché non solo si tratta di lavatrici per varie fasce di prezzo ma tutte appartenenti alla classe energetica A. Gli sconti attivi, solo per il momento, toccano addirittura il 50%!

Da modelli Hoover e Candy fino a Samsung e Whirpool, le proposte sono moltissime. Dato che stiamo parlando di offerte davvero imperdibili, in grado di soddisfare vari budget, il nostro consiglio è di non farvi scappare assolutamente i ribassi fintanto che sono così vantaggiosi!

Tra gli articoli più interessanti c’è indubbiamente l’Hotpoint NF1046WK con carica frontale da 10Kg a soli 799,00€ invece di 1.478,00€. Si tratta di una lavatrice di prima qualità, in grado di assicurarvi dei risultati impeccabili su ogni tessuto e il massimo risparmio energetico. Ovviamente, è provvista di un ciclo specifico anti macchia, studiato per rimuovere anche lo sporco più difficile da eliminare, senza pretrattare. Non meno importante, è dotata di un’opzione speciale per l’igiene del vostro bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99,9% dei batteri più comuni senza additivi chimici, l’ideale per chi vuole avere la certezza di avere dei capi igienizzati, senza doverli trattare con detersivi aggiuntivi.

Da non sottovalutare anche il programma di lavaggio completo in appena 45‘, pensato appositamente per pulire al meglio un carico di biancheria in appena 45 minuti. Inoltre, se qualcuno è in famiglia ha una pelle sensibile o soffre di allergie, avrete la possibilità di sfruttare il ciclo Anti Allergy. Quest’ultimo è studiato appositamente per rimuovere i principali allergeni come pollini, acari e peli di cane o gatto, grazie ad una tecnologia ad alta temperatura e risciacqui extra.

Se state cercando altri sconti super validi che arriveranno a brevissimo, nel corso del mese di ottobre, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Unieuro dedicata, che vi abbiamo comodamente linkato e dare uno sguardo a tutti i prodotti a disposizione.

