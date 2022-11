Dopo un’attesa che è parsa eterna, anche al netto delle recentissime offerte proposteci dagli Amazon Prime Day, il Black Friday 2022 è finalmente arrivato, ed anzi, a dispetto delle aspettative, ci terrà compagnia per un bel po’ di giorni, considerando non solo quelle che sono state le promozioni anticipate viste su molti store, come le proposte del Black Friday di Mediaworld, o anche l’ottimo Black Friday già avviato da Unieuro. A ciò, si aggiunge poi la volontà di Amazon di aprire le danze a partire da oggi (venerdì 18), proponendoci sconti che perdureranno almeno fino a lunedì 28 novembre, giornata tradizionalmente dedicata agli sconti del “Cyber Monday”.

Stiamo parlando, dunque, di circa una decina di giorni di sconti, a cui si sommano le proposte di quegli store che si sono anticipati già, o che magari decideranno di prolungare le proprie offerte fino alla fine del mese di novembre, affacciandosi così direttamente verso la Holiday Season, ovvero la stagione dei regali di Natale.

Come sia sia, sta di fatto che le offerte sono finalmente disponibili e che, soprattutto, sono disponibili su Amazon, ormai confermatosi da anni come il punto di riferimento principale per lo shopping digitale, specie nel periodo del “venerdì nero”, visti i prezzi non solo convenienti, ma anche l’ottimo servizio che il portale offre in termini di velocità della consegna e, soprattutto, customer care.

Dunque, con questo articolo (che subirà certamente degli aggiornamenti nei prossimi giorni), diamo ufficialmente il via alle danze, partendo proprio da una ricchissima selezione di quelli che sono i prodotti che potrete trovare, già a prezzo scontato, con questo Black Friday 2022 di Amazon, ed a cui si aggiungeranno, poi, anche le promo di altri store.

Da qui, inoltre, parte ufficialmente la nostra rassegna stampa dedicata all’evento, con notizie che vi accompagneranno già a partire da questa notte, e poi per tutti i giorni dedicati all’evento. In tal senso, sarà sicuramente utile tenere sempre sotto controllo non solo la nostra Sezione dedicata alle offerte, ma anche e soprattutto la pagina contenente tutti gli articoli dedicati al Black Friday 2022, in cui potrete recuperare tutte le nostre segnalazioni, comprese le pubblicazioni in tempo reale.

Ancora non vi basta? Sappiate che siamo ancora all’inizio, perché per seguire tutte le occasioni da cogliere al volo, come le Offerte Lampo o, ancora, gli sconti che i vari portali proporranno con i prezzi più bassi di sempre, potrete rivolgervi anche ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove ricevere prontamente informazioni relative a tutti quegli sconti che proprio non potete perdere. Il bello è che ne abbiamo online addirittura 3: Uno dedicato alle offerte generiche, uno dedicati ai prodotti Hardware & Tech, e l’ultimo pensato per gli appassionati di Abbigliamento e Sport!

Ciò detto, non ci resterebbe che lasciarvi a quelle che, a nostro giudizio, le offerte davvero imperdibili di questo Black Friday 2022 tuttavia, prima di procedere alla rassegna, vi ricordiamo che, se si tratta di Amazon, val la pena prendere seriamente in considerazione, così da risparmiare ancora qualche soldo, la sottoscrizione al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire di spedizioni rapide e, soprattutto, gratuite!

A nostro giudizio, si tratta di un abbonamento imprescindibile in vista dello shopping di questo Black Friday 2022, e qualora non siate mai stati abbonati al servizio, vi ricordiamo che i primi 30 giorni di sottoscrizione sono gratuiti, e che Amazon Prime vi garantirà anche l’accesso a molti altri servizi aggiuntivi, non ultimo Amazon Prime Video, con cui potrete guardare film, cartoni animati e serie TV in streaming, gratuitamente, e da qualsiasi dispositivo!

Ciò detto, vi lasciamo a quella che è la nostra selezione di prodotti in sconto per questo Black Friday 2022, invitandovi a tenere d’occhio questo articolo in cui, come detto, già nelle prossime ore aggiungere molte, moltissime altre offerte! Intanto, per comodità di consultazione, abbiamo separato le diverse proposte per categorie merceologiche, così che possiate direttamente consultare la serie di articoli a cui siete maggiormente interessati.

Che altro resta da dire, dunque, se non: buono shopping!

Le migliori offerte del Black Friday 2022

Cuffie

Smart TV

Notebook gaming

Notebook

Mouse e tastiere

Mouse, tastiere e cuffie gaming

Monitor

Monitor gaming

Auricolari

Microfoni, Webcam e streaming

Smartwatch

SSD

Videogiochi e console

Prodotti Google

Smartphone

Friggitrici ad aria

Aspirapolvere

Aspirapolvere robot

Purificatori d’aria





Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!