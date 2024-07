LEGO Fortnite: aperti i preorder per i nuovi set

Il Gruppo Lego ed Epic Games hanno annunciato una nuova linea di set Lego ispirati al popolare sparatutto gratuito Fortnite. Questa collaborazione segna un'ulteriore espansione della partnership tra i due colossi dell'intrattenimento, iniziata alla fine dello scorso anno.

A dicembre 2023, Fortnite ha introdotto una modalità di gioco a tema Lego, incentrata sulla sopravvivenza e la costruzione. Negli ultimi sette mesi, questa modalità ha ricevuto costanti aggiornamenti e miglioramenti. Inoltre, Fortnite ha creato numerose versioni in minifigure Lego delle skin esistenti, offrendo ai giocatori nuovi modi per interagire con i mattoncini digitali all'interno del battle royale.

I nuovi set Lego Fortnite

Lego ha svelato ben quattro nuovi set a tema Fortnite, tra cui l'iconico Battle Bus. Questi set sono già disponibili per il preordine sul Lego Store e verranno lanciati ufficialmente il 1° ottobre.

Ecco i dettagli dei nuovi set:

Bus della Battaglia

Un set da 954 pezzi che ricrea il famoso autobus volante di Fortnite. Include ben nove minifigure, tra cui personaggi preferiti dai fan come Bananina, Brite Bomber e Meowscoli.

Lama delle Scorte

Un set da 691 pezzi che include numerosi oggetti e accessori di Fortnite, come Slurp e Slap Juice, che possono essere inseriti all'interno del lama, proprio come nel gioco.

Durrr Burger

Il set più piccolo della collezione, con 193 pezzi, ricrea un punto di riferimento presente in passati aggiornamenti di Fortnite.

Bananita Sbucciata

Il set più grande e dettagliato, composto da 1.414 pezzi. Ricrea una famosa skin Bananita disponibile in Fortnite, con un livello di dettaglio sorprendente.

Questi nuovi set Lego Fortnite rappresentano un'entusiasmante opportunità per i fan di portare l'esperienza del gioco nel mondo reale, combinando la creatività di Lego con l'universo vibrante di Fortnite.

Vi ricordiamo che i preordini sono già aperti sul sito web di Lego per tutti coloro che desiderano assicurarsi questi nuovi set in vista del loro lancio a ottobre, per cui vi consigliamo di approfittarne per non rischiare che esauriscano!