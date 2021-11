Le migliori offerte sugli smartphone del Black Friday 2021

Finalmente, dopo tantissima attesa, sono cominciate le offerte del Black Friday 2021 di Amazon, vale a dire la periodica tornata di sconti, che permette a tutti gli utenti di comprare prodotti hi-tech (e non solo) a prezzi stracciati. In questo articolo, vogliamo focalizzare la vostra attenzione su tutte le promozioni che coinvolgono gli smartphone.

Come da tradizione per il portale, la lista dei prodotti è praticamente infinita. Tuttavia, tra le varie offerte attualmente in corso, vi consigliamo di prendere seriamente in considerazione l’acquisto di OnePlus 9 Pro. Generalmente disponibile a 999,00€, ora è venduto a “soli” 799,99€, grazie ad uno sconto del 20% che ha abbattuto il prezzo consigliato dal produttore cinese di ben 199,01€!

Stiamo parlando di uno smartphone top di gamma, in quanto possiede tutto il necessario per poter eccellere nei più disparati contesti, dunque può adattarsi ad un teenager oppure a chi desidera un dispositivo per lavoro. Sotto al cofano, troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 888 5G, abbinato a 12 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio d’archiviazione.

Lo OnePlus 9 Pro è un top di gamma anche per quanto concerne il comparto fotografico, poiché garantisce buone prestazioni grazie ad un sensore principale da 48 MP, affiancato da un sensore ultra-grandagollare da 50mp, uno telephoto e uno monocromatico. Dunque, scatta fotografie di buona qualità e riesce a registrare fino alla risoluzione dell’8K a 30 FPS oppure in 4K a 120 FPS con slow-motion.

Sulla parte anteriore, invece, troviamo un display AMOLED da 6.7 pollici con una risoluzione di 1440 x 3216 pixel a 525 ppi, con una frequenza d’aggiornamento fino a 120 Hz. Assicura anche una buona autonomia, dato che vanta una batteria da 4500 mAh, con possibilità di ricaricarla con la tecnologia Warp Charge 65T e Warp Charge Wireless 50.

Insomma, un prodotto da non perdere per nessun motivo al mondo, considerando l’ingente taglio di prezzo! Ciò detto, prima di lasciarvi, vi suggeriamo di consultare l’apposita pagina del portale, al seguente indirizzo, così da poter guardare tutte le migliori proposte di Amazon sugli smartphone!

