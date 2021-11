Le migliori offerte sui giochi da tavolo del Black Friday 2021

Le promozioni del Black Friday 2021 di Amazon sono iniziate, e non mancano tantissime sorprese per tutti gli appassionati dei giochi da tavolo. Gli interessati, infatti, possono acquistare ora moltissimi titoli a prezzi decisamente convenienti, il tutto con sconti incredibili e con la possibilità di sfruttare la spedizione veloce Amazon Prime.

Come da tradizione, la lista degli articoli promozionati è praticamente infinita ma, tra le varie offerte, vi consigliamo di dare uno sguardo a quella dedicata al gioco Marvel Villainous di Ravensburger. Solitamente venduto a 49,98€, oggi e fino al termine del Black Friday è disponibile a “soli” 37,49€, grazie ad uno sconto del 25% che ne ha tagliato il prezzo di vendita di ben 12,49€.

Stiamo parlando di un prodotto perfetto per gli appassionati dei film e delle serie televisive Marvel, che permette di assumere il ruolo di cinque villain, vale a dire Thanos, Hela, Ultron, Taskmaster e Killmonger. In questo gioco di carte asimmetrico è possibile anche regolare la difficoltà del gioco, secondo le proprie preferenze ed esperienza (un fattore da non sottovalutare, soprattutto per i neofiti ndR).

Le istruzioni di gioco sono state scritte accuratamente e le dinamiche di gioco sono semplici da apprendere e da applicare. Chiaramente, ogni villain ha una propria guida, che sarà utile ai giocatori per costruire una strategia vincente e portare a casa il miglior risultato possibile. All’interno della confezione sono presenti statuine di ottima fattura e lo stesso discorso possiamo farlo per le illustrazioni delle carte e le plance di gioco.

Insomma, Marvel Villainous: Infinite Power rappresenta un ottimo prodotto per chi ama i giochi da tavolo, ed è consigliato per 2-4 giocatori con un età dai 12 anni in su. La durata media del gioco è 40-80 minuti. Ciò detto, i giochi da tavolo in offerta sono moltissimi, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale, al seguente indirizzo!

