Le migliori offerte sui prodotti Huawei

Continua la nostra rassegna di prodotti in offerta su Amazon sicché, dopo avervi recentemente proposto quelle che sono le migliori offerte sui prodotti a marchio Xiaomi, oggi restiamo più o meno in tema, segnalandovi una carrellata di quelle che sono le migliori proposte in sconto (sempre su Amazon), da parte di un altro grande, produttore cinese, ovvero Huawei, con offerte che spaziano dai classici smartphone agli irresistibili smartwatch, con sconti che rappresentano, senza dubbio, un’occasione imperdibile per chiunque voglia rinnovare i propri dispositivi smart a costi molto contenuti, ma senza mettere da parte le performance.

Tra i vari, ad esempio, vi segnaliamo la presenza dell’ottimo smartwatch Huawei Watch GT 2, disponibile ora al prezzo di 119€ anziché di 229€, a seguito di uno sconto del 48% che vi farà risparmiare ben 110€, una cifra considerevole, specie considerando che parliamo di uno dei top di gamma attualmente disponibili sul mercato!

Con il suo peso di soli 41 grammi, Huawei Watch GT 2, si presenta con un design talmente leggero da farvi dimenticare di averlo addosso! Le sue caratteristiche tecniche parlano chiaro: questo smartwatch presenta un display AMOLED HD da 1.39 pollici, abbellito da un quadrante in vetro 3D, che garantisce una sensibilità al tocco di alta precisione. Inoltre, come saprete stiamo parlando di un dispositivo equipaggiato con processore Kirin A1,sviluppato direttamente direttamente da Huawei che, oltre a garantire performance e velocità di risposta, ottimizza anche la durata della batteria il che, per un dispositivo come uno smartwatch, non fa che aumentare l’appetibilità dell’acquisto! Stiamo parlando di fino a di 2 settimane di autonomia, grazie ad un’ottimizzazione costante dei processi e dei relativi consumi, così che l’orologio non solo non scaldi, ma si possa mantenere efficiente per molti, moltissimi giorni.

Inoltre, questo modello oltre ad avere un doppio sistema di geolocalizzazione GPS, GLONASS, e un assistente vocale integrato, vanta ben 15 modalità di allenamento e un personal trainer sempre a vostra disposizione, con numerosi corsi preinstallati per l’allenamento professionale, da livello base ad avanzato, che vi forniranno una guida costante per il miglioramento del vostro benessere e del vostro fisico.

Infine, segnaliamo che tra le numerose funzioni, lo smartwatch Huawei Watch GT 2 include anche il monitoraggio del battito cardiaco in tempo reale, il monitoraggio dedicato al controllo della qualità del vostro sonno, e persino uno dedicato alla misurazione del livello di saturazione di ossigenazione (SpO2), un aiuto non da poco che vi permetterà di conoscere il livello di ossigeno nel nostro sangue ovunque e quando ne abbiamo bisogno.

