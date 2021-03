LEGO Days IBS, set scontati del 15% solo per oggi!

Se siete ancora a caccia di offerte e nessuna di quelle uscite oggi ha soddisfatto la vostra voglia di acquisti, non potete lasciarvi sfuggire l’ultima iniziativa del portale di IBS che vi permetterà di acquistare un gran numero di set LEGO a prezzo scontato. Infatti solo per oggi sul portale è il LEGO Day, una particolare iniziativa che vi permetterà di acquistare tantissimi dei set di costruzioni presenti sul portale di IBS con il prezzo scontato automaticamente del 15%, quindi affrettatevi a sfruttare l’occasione per acquistare il pezzo mancante alla vostra collezione!

Questa promozione di IBS include una vasta selezione di articoli, tra cui anche le ultime novità in quanto ad uscite LEGO di quest’anno, ed infatti vi sarà possibile trovare anche gli ultimi arrivi della linea Harry Potter come il particolare Lezione di Trasfigurazione a Hogwarts. L’unicità di questi nuovi set sta nel fatto che la rappresentazione di Hogwarts diventa un caratteristico libro di magia, ed inoltre all’interno sono presenti le minifigure di alcuni personaggi iconici della saga come Hermione Granger, Ron Weasley, della professoressa McGranitt e persino il topo Crosta.

In questa iniziativa di IBS troverete tutte le maggiori linee di modelli di set LEGO disponibili sul mercato, da quelli dedicati a Star Wars fino a quelli sulle Princesse Disney, ma anche alcune proposte fuori dal comune, come i LEGO Dots che vi permetteranno di decorare e personalizzare con centinaia di mattoncini alcuni elementi di uso comune come braccialetti, scatole di gioielli e persino portaoggetti da scrivania. Per tutti coloro che invece sono alla ricerca di un’esperienza LEGO più elaborata, possono dedicarsi alle numerose sfide della linea Architecture che fa dell’accuratezza fin nei più piccoli dettagli il suo punto di forza, con rappresentazioni di alcuni dei palazzi ed edifici più iconici e famosi del tempo come la La Casa Bianca, e con l’opportunità di scoprire nuove informazioni attraverso il pratico opuscolo illustrato.

Avrete capito che la selezione fatta da IBS è così vasta che include veramente tantissime linee di set LEGO, perciò questo il nostro invito è come al solito quello di visitare l’intera selezione presente del portale, così da trovare le offerte più adatte a voi entro oggi. Detto questo, prima di lasciarvi al catalogo virtuale di IBS, vi ricordiamo che, qualora siate a caccia di sconti o coupon, potete trovarli sui nostri canali Telegram relativi alle offerte! I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping! Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!