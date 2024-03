LEGO offerte: approfitta di tutti gli sconti del Lego Day

Appassionati di collezionismo LEGO, c'è una notizia entusiasmante per voi! Lo store IBS sta celebrando il LEGO Day, una giornata ricca di offerte eccezionali dedicate a un'ampia gamma di set LEGO. Solo per oggi, avrete la possibilità di acquistare centinaia di set con uno sconto del 30%. Questa promozione esclusiva include anche set unici disponibili soltanto su IBS, permettendo così anche a chi è alla ricerca di pezzi rari e non facilmente reperibili altrove di beneficiare di risparmi significativi.

Vedi offerte su LEGO

LEGO Day, perché approfittarne?

Oltre agli sconti significativi, il LEGO Day si distingue per offrire l'accesso a set unici e rari, alcuni dei quali sono disponibili esclusivamente su IBS. Questa è la chance d'oro per i collezionisti di mettere le mani su pezzi speciali che non si trovano facilmente altrove, rendendo l'evento un appuntamento da non perdere. Che siate alla ricerca di qualcosa di nuovo da costruire o di un regalo per un appassionato LEGO nella vostra vita, le offerte del LEGO Day soddisfano ogni tipo di desiderio con una vasta gamma di set adatti a ogni età e interesse.

E dato che le offerte comprendono anche set esclusivi, perché non approfittarne per acquistare il "LEGO Harry Potter 76405 Hogwarts Express"? Si tratta di una vera occasione per i fan del magico mondo di Harry Potter. Esclusivo per il Gruppo Feltrinelli, è disponibile durante il LEGO Day a soli 349,99€ invece di 499,99€.

Rappresentando una delle scene più iconiche della saga, l'Hogwarts Express è un must-have per ogni collezionista e appassionato di Harry Potter. Insomma, un'occasione per celebrare l'amore per il LEGO, arricchendo la propria collezione con set unici e preziosi a prezzi forse mai visti prima.

Vedi offerte su LEGO