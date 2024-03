Porsche Boxster e Cayman non saranno più in vendita, ecco perché

L'industria automobilistica sta attraversando un periodo di grandi trasformazioni, specialmente in termini di normative ambientali e di sicurezza. Tra le compagnie più influenti del settore, Porsche ha recentemente annunciato che due dei suoi modelli più iconici, 718 Cayman e 718 Boxster, non saranno più disponibili per l'ordine nuovo in Europa. La ragione principale di questa decisione risiede nella loro non conformità con le nuove regolamentazioni dell'Unione Europea riguardanti la cybersecurity, specificatamente le norme Unece / R155 ed R156.

Basta ordini per le 718 in Europa, si attendono ora le versioni a batteria

Queste leggi europee sulla sicurezza informatica, che entreranno in vigore a partire da, hanno lo scopo di, imponendo agli autocostruttori di adottare misure specifiche, inclusi i protocolli precisi per gli aggiornamenti over-the-air (OTA). Questo implica significativi cambiamenti nell'architettura informatica delle auto, che si traducono in investimenti notevoli per le case automobilistiche.

Porsche, in particolare, ha stimato che l'adeguamento delle sue auto 718 alle nuove regole comporterebbe una spesa pari a circa la metà di quella necessaria per sviluppare un modello completamente nuovo. Di fronte a questo bivio finanziario, la casa di Zuffenhausen ha quindi optato per interrompere gli ordini dei due modelli in Europa, sebbene i modelli più sportivi, come Cayman GT4 RS e Boxster Spyder RS, rimarranno esclusi da questa decisione grazie alla loro produzione limitata e alle specifiche eccezioni previste dalla normativa.

Adaptare i modelli 718 Cayman e Boxster per includere queste tecnologie avrebbe comportato ulteriori investimenti significativi, spingendo ulteriormente Porsche verso la decisione di concentrarsi sulle versioni esistenti e rivolgere lo sguardo al futuro elettrico. Ed è proprio l'elettrico a rappresentare il nuovo orizzonte per la gamma 718 di Porsche. La compagnia ha già annunciato che la prossima generazione delle sue sportive sarà totalmente elettrica, con la presentazione dei nuovi modelli prevista per il 2025.