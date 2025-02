LEGO raddoppia di nuovo i punti, ma solo per pochi giorni

LEGO ha annunciato una nuova ed entusiasmante promozione che farà felici tutti i suoi appassionati. Fino al 12 febbraio, infatti, gli utenti registrati come LEGO Insiders avranno la possibilità di guadagnare il doppio dei punti su ogni acquisto effettuato, un'opportunità unica che rende ancora più conveniente fare acquisti presso il sito LEGO. Si tratta di un'iniziativa che, come nelle edizioni precedenti, ha lo scopo di premiare la fedeltà dei clienti, stimolando al contempo l'acquisto di nuovi set.

Vedi offerte su LEGO

Doppi punti LEGO, perché approfittarne?

Ma le novità non finiscono qui. LEGO ha pensato anche a un omaggio per chi spenderà almeno 150€ in acquisti. In questo caso, infatti, sarà possibile ricevere in regalo il LEGO Diorama Foresta Tropicale, un set che si aggiunge alla già ricca gamma di diorami LEGO pensati per gli appassionati di natura e paesaggi. Questo esclusivo regalo è valido solo per i membri LEGO Insiders, che possono accedere a vantaggi e promozioni riservate.

Questa promozione è un’occasione imperdibile per i fan LEGO, che potranno sia accumulare più punti, che ottenere un regalo esclusivo con un acquisto minimo. Il doppio dei punti significa più vantaggi da riscattare su acquisti futuri, rendendo ogni acquisto ancora più conveniente. Inoltre, il set LEGO Diorama Foresta Tropicale rappresenta una bellissima aggiunta a qualsiasi collezione, con la sua attenzione ai dettagli e l’accurata riproduzione di un paesaggio naturale.

Per partecipare a questa promozione e usufruire dei vantaggi, è sufficiente essere iscritti al programma LEGO Insiders, un requisito fondamentale per accedere a tutte le offerte esclusive. Dopo essersi registrati, gli utenti possono procedere con l’acquisto di prodotti LEGO, ottenendo automaticamente il doppio dei punti. Il regalo del diorama sarà incluso nel carrello solo per ordini che superano la cifra di 150€. Attenzione, però: la promozione è valida solo fino al 12 febbraio, quindi è consigliabile affrettarsi per non perdere questa fantastica opportunità.

Vedi offerte su LEGO