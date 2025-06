Siete pronti a immergervi nel mondo avventuroso di One Piece in una nuova e coinvolgente forma? I fan della celebre serie hanno una nuova ragione per festeggiare: arrivano i nuovissimi set LEGO dedicati proprio a One Piece, pronti a catturare tutta la magia e l’energia delle avventure della ciurma di Cappello di Paglia. Questi set esclusivi, ispirati alla serie live-action prodotta da Netflix e Tomorrow Studios, vi permetteranno di rivivere le scene più iconiche della prima stagione, proprio in vista dell’attesissimo ritorno della Stagione 2. Prenotabili già da ora, questi set rappresentano un’opportunità per chi desidera unire la passione per i mattoncini LEGO a quella per il mondo avventuroso e appassionante di One Piece.

Prenota i set su LEGO

Set LEGO One Piece, perché acquistarli?

Ogni set LEGO è stato progettato con cura per ricreare le ambientazioni più amate della prima stagione, catturando i dettagli che hanno fatto innamorare i fan della serie. Tra questi, spicca la Battaglia ad Arlong Park, una delle scene più emozionanti e decisive, che vi permetterà di immergervi in un momento cruciale della storia. Non manca la fedele riproduzione della nave pirata Going Merry, simbolo di tante avventure condivise dalla ciurma di Luffy, pronta a salpare verso nuovi mari e sfide. Questi set sono perfetti per chi vuole sentirsi protagonista delle imprese di One Piece, costruendo con le proprie mani un pezzo della saga.

Le ambientazioni disponibili non si limitano solo ai momenti di battaglia o ai mezzi di trasporto, ma includono anche luoghi emblematici e ricchi di storia. Il Baratie, il ristorante galleggiante dove si intrecciano incontri memorabili, la tenda del circo di Bagy il Clown, ricca di eccentricità e divertimento, e la capanna del Villaggio Foosha, il luogo natale di Luffy, sono tutti pronti a prendere vita con i vostri mattoncini. Accompagnati dai personaggi di Monkey D. Luffy e Bagy il Clown, questi set non solo vi permettono di costruire scenari fedeli alla serie, ma anche di personalizzare le vostre avventure, dando libero sfogo alla creatività.

La disponibilità di tutti i set è prevista a partire dal 1 agosto, ma potete già prenotarli per essere sicuri di non perdere questa occasione unica. Che siate collezionisti esperti o nuovi fan attratti dalla serie live-action, questi set LEGO di One Piece rappresentano un modo originale e divertente di vivere le storie della ciurma di Cappello di Paglia. Preparativi a costruire, immaginare e navigare verso avventure sempre nuove, perché con questi mattoncini le possibilità sono infinite.

Ecco l’elenco completo dei set LEGO prenotabili da subito e disponibili dal 1 agosto:

Prenota i set su LEGO