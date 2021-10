Lenovo Smart Tab M10 Plus: tablet con Alexa integrata ad un prezzo da sogno!

Proprio stamattina vi avevamo annunciato la splendida offerta che Amazon sta dedicando all’ottimo portatile Lenovo Legion 7 che, come vi abbiamo raccontato, è in sconto sul portale di ben 700€, passando così dagli originali 2.899,00€ a 2.199,00€!

Ebbene, ora torniamo a parlare tanto di Amazon quanto di Lenovo, per proporvi quella che è una nuova ed imperdibile offerta su di un ottimo prodotto del brand, per la precisione un tablet. Stiamo parlando di Lenovo Smart Tab M10 Plus, un tablet molto particolare, venduto in coppia con una dock station provvista di cassa e Amazon Alexa, ed oggi in sconto al prezzo di soli 199,00€, in virtù dei 249,99€ del prezzo originale. Un ottimo affare, specie considerando che era da molto che questo modello, molto ricercato ed amato, non era protagonista di un sconto che lo portasse al di sotto dei 200 euro.

Equipaggiato con un ottimo processore Octa-Core MediaTek Helio P22T da 2.3GHz, Lenovo Smart Tab M10 Plus è un tablet veloce e funzionale, che offre un’esperienza di utilizzo piacevole e senza intoppi, sia che lo utilizziate per lo svago, sia che lo utilizziate per il lavoro o lo studio. Mosso con fluidità da 4 GB di RAM Lenovo Smart Tab M10 Plus ha una memoria di archiviazione da 64 GB, espandibile fino a 256 GB grazie ad un pratico slot SD, ed è in grado di riprodurre contenuti in modo continuativo per la bellezza di 9 ore costituendo, di per sé, una scelta ideale per chi cerca un tablet da utilizzare in mobilità.

Forte di un display IPS Full HD da 10,3″, e di due altoparlanti con tecnologia Dolby Atmos, Lenovo Smart Tab M10 Plus si distingue dal resto del mercato per il supporto nativo ad Alexa, attivabile grazie alla dock station inclusa nella confezione. Quest’ultima, oltre ad essere munita di un’ampia cassa di ottima qualità, trasforma il tablet in un vero e proprio dispositivo Amazon, sullo stile di quella che è l’esperienza con dispositivi Echo muniti di schermo come Echo Show 5 o Echo Show 8, con la differenza che qui parliamo di un tablet, e che le possibilità di utilizzo sono molte di più.

Insomma, Lenovo Smart Tab M10 Plus è un tablet davvero fuori media, e venduto a meno di 200€ rappresenta indubbiamente un affare da cogliere al volo, specie considerando che parliamo di un prodotto che viene venduto in bundle con una doc station che, oltre a fungere da base di ricarica, arricchisce l’esperienza di utilizzo, sia sotto il profilo acustico, che grazie al supporto di Alexa.

Insomma, un vero e proprio affare, ben chiaro che esso non è l’unico di cui potrete beneficiare su Amazon, motivo per cui vi invitiamo a consultare quella che è l’intera pagina dedicata agli sconti. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

