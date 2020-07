Libri Scolastici 2020/2021, sconto del 15% e cashback su Mondadori

Potrà sembrare strano parlare adesso del futuro anno scolastico 2020/2021, visto anche quanto successo pochi mesi fa, ma nell’ottica di ripartire non possiamo non segnalarvi questa doppia promozione di Mondadori! Infatti lo store ha applicato sconti che arrivano fino al 15% su moltissimi libri scolastici del suo catalogo e come se non bastasse con la possibilità di ricevere un cashback del 20% in forma di buoni sconto da riutilizzare per acquistare libri. La cosa che poi rende ancora più strepitosa questa offerta è il fatto che essa vale sia negli store online che in quelli fisici, in modo da poter analizzare meglio i libri prima dell’acquisto.

Per usufruire del cashback non dovrete far altro che acquistare libri con la dicitura “testo scolastico” nella scheda prodotto, entro il 29/09/2020, mentre a partire dal 30/09 riceverete una mail con il buono del 20% sull’acquisto effettuato. Questo buono dovrà essere utilizzato in un’unica soluzione per i libri contenuti nella sezione Outlet del Libro entro il 25/10/2020.

Nel suo catalogo di libri scolastici Mondadori conserva migliaia di titoli, con argomenti che spaziano per tutte le materie e fasi di studio dai libri per i più piccoli che approcciano alle elementari fino a quelli di accompagnamento ai master specialistici dell’università. Non mancano poi i libri di supporto allo studio a casa oltre che a scuola, come la Cartesio 4 o Come Scintille, che vengono accompagnati anche da numerosi elementi di supporto come eBook, quaderni per gli esercizi e supporto online per la pratica. È inoltre presente una vasta selezione di libri dedicati alle vacanze, anche in lingua straniera, per eseguire gli esercizi e mantenersi in allenamento per l’anno a venire.

Avrete capito insomma che i titoli presenti in questa selezione sono veramente tanti e variegati, per questo il nostro invito è quello di visitare la pagina dedicata all’iniziativa e poter trovare il titolo più adatto a voi. Infine, prima di farvi partire nella ricerca del libro scolastico perfetto, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relativ a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!