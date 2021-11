Logitech G502 HERO: mouse al top per il gaming, in sconto di 43 euro!

Vi avevamo già parlato di Logitech, e di quelle che sono le ottime ottime offerte che Amazon sta riservando al brand. Il merito è tutto dell’ottimo Early Black Friday messo in piedi dall’azienda e che, come vi stiamo raccontando sin dall’8 novembre, giorno dell’inizio degli sconti, ci sta riservando un mucchio di occasioni d’acquisto a prezzi davvero ridicoli, per non dire stracciati!

Dunque, tornando proprio a Logitech, vi segnaliamo che su Amazon è in sconto ad un prezzo davvero eccezionale, lo splendido mouse da gaming G502 HERO, un articolo eccezionale, molto noto nell’ambiente del gaming professionistico, e che oggi può essere acquistato all’ottimo prezzo di 49,99€, invece degli originali 92,99€!

Un prezzo ottimo, per quello che è un mouse non solo molto performante, ma anche elegante ed asciutto nel suo design, quasi in controtendenza con molti prodotti dei concorrenti, che tendono ad essere sempre pomposi e, spesso, esagerati.

Nel dettaglio, il Logitech G502 HERO è un mouse da gaming cablato e ad altissime prestazioni, complice un sensore con risoluzione a ben 16.000 DPI, nonché la possibilità di regolare il peso e il bilanciamento grazie a ben 5 pesi inclusi. Un aspetto fondamentale per un mouse da gaming, giacché proprio il peso non solo influisce sulla stanchezza della mano e del polso, a anche sulla velocità di reazione del giocatore.

Dotato di ben 11 pulsanti programmabili, il Logitech G502 HERO offre un controllo pulito, preciso e personalizzabile, cosa che si rispecchia non solo nella programmazione dei tasti, ma anche grazie ai suoi LED RGB che, compatibili con la tecnologia Lightsync di Logitech, vi permetteranno di animare il mouse con una gamma pressoché infinita di colori, con anche la possibilità di sincronizzare la colorazione delle vostre periferiche grazie al ben noto software Logitech G Gaming.

Insomma, acquistando il Logitech G502 HERO vi garantirete un mouse da gaming pressoché perfetto, ad un prezzo davvero ridicolo! Meno di 50 euro per un prodotto simile, specie se proveniente da un marchio blasonato come Logitech, non è infatti da sottovalutare, ben chiaro che le scelte sono ancora tantissime e, per questo, vi suggeriamo di consultare anche tutti gli altri sconti disponibili su Amazon, consultabili tramite l’apposita pagina dedicata. Infine, prima di lasciarvi agli acquisti, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

