Le migliori offerte su Mouse, Tastiere e Cuffie Logitech da Amazon

Se siete alla ricerca di un ottimo mouse o di una tastiera e, allo stesso tempo, vorreste risparmiare qualcosina sul prezzo di acquisto, allora sarete felici di sapere che su Amazon sono tornate le grandi offerte dedicate al marchio Logitech, con sconti ottimi su tanti prodotti di quello che è, ormai da tempo, uno dei principali brand nel settore delle periferiche, nonché uno dei marchi più affidabili in assoluto per quanto riguarda durabilità e rapporto qualità/prezzo.

Le proposte sono numerose e, come spesso accade, riguardano anche prodotti di assoluto spessore e non solo periferiche entry level. Articoli come ad esempio l’ottimo mouse Logitech G502 HERO che, pur non essendo proposto al prezzo più basso in assoluto, è comunque in sconto del 37%, passando dall’originale prezzo di di ben 92,99€, ad un più abbordabile 58,99€, il che non è affatto male si considera quello che è il prezzo medio per un buon mouse da gaming.

Nonostante qualche anno alle spalle, Logitech G502 HERO era e resta, infatti, un mouse cablato ad alte prestazioni, complice l’introduzione, rispetto al modello base (il G502) di un sensore con risoluzione a ben 16.000 DPI, nonché la possibilità di regolare il peso e il bilanciamento grazie a ben 5 pesi inclusi. Un mouse ottimo, il cui unico neo era proprio il prezzo, che con i suoi oltre 90€ restava al di fuori della portata di molti giocatori, specie dei più giovani. Grazie ad Amazon, dunque, avrete la possibilità di recuperare un prodotto eccellente ad un prezzo competitivo, senza contare che, oltre per il gaming, il Logitech G502 HERO si conferma ottimo anche per le attività di tutti i giorni… e siamo solo all’inizio!

Sul portale, infatti, sono disponibili tanti altri prodotti in sconto, con alcune offerte relative anche al mondo delle cuffie e la garanzia dei prezzi bassi tipica di Amazon che, nonostante tutto, si conferma ancora uno dei migliori portali per lo shopping online, specie se vincolato al mondo tech! Dunque, senza indugiare oltre, vi proponiamo quella che è la nostra selezione di offerte Logitech, con l’invito a consultare anche la relativa pagina promozionale su Amazon, così da poter dare un’occhiata anche a tutti gli altri prodotti in sconto da parte del brand.

La nostra selezione di prodotti

