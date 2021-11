Logitech MX Anywhere 2S ad un prezzo super con le offerte di Mediaworld!

La nostra rassegna delle promozioni hi-tech prosegue con l’iniziativa di Mediaworld, conosciuta da tutti con il nome di “Solo per Oggi”. Gli interessati, infatti, possono acquistare molteplici prodotti a prezzi decisamente contenuti, come nel caso di mouse, tastiere, elettrodomestici e smartphone, il tutto con sconti che possono raggiungere una percentuale del 50%, ma solo fino a mezzanotte.

Come da tradizione per il portale, la lista degli articoli promozionati è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie attualmente disponibili, vi consigliamo di dare uno sguardo al mouse Logitech MX Anywhere 2S, vale a dire una delle migliori soluzioni sul mercato, in questo momento storico. Originariamente venduto a 91,99€, oggi è acquistabile a “soli” 59,99€, a seguito di uno sconto di ben 32,00€ dal prezzo consigliato dal produttore.

Il Logitech MX Anywhere 2S è un mouse di fascia alta, dato che vanta un tracciamento di altissima qualità con la presenza di un nuovissimo sensore di precisione da 4000 DPI che funziona ovunque, da un elegante tavolo in vetro di una sala riunioni al classico legno. Tra le sue funzionalità, troviamo il cosiddetto “Logitech Flow”, che permette di spostare il cursore del mouse sugli schermi di tre computer diversi ed eseguire il copia e incolla di testo, immagini e file da un computer all’altro.

Al suo interno è disponibile anche una batteria, con funzione di ricarica rapida. Infatti in soli tre minuti, è possibile ottenere una ricarica sufficiente per una giornata intera di utilizzo. Invece, una ricarica completa può durare fino a 70 giorni, con un utilizzo normale. Il tutto è ricoperto da un design compatto ed elegante, perfetto per essere portato in ufficio o in viaggio.

Insomma, come abbiamo specificato, si tratta di un prodotto eccellente, ora disponibile ad un prezzo davvero interessante. Ciò detto, visto il gran numero di offerte compatibili con l’iniziativa del “Solo per Oggi”, vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale, al seguente indirizzo, in modo tale da visionare tutte le proposte.

