La bellissima e sottile Logitech Pebble Keys 2 K380s, a CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 44%

Non perdete l'offerta su Amazon per la tastiera Bluetooth multifunzione Logitech Pebble Keys 2 K380s, disponibile ora a soli 32,99€ rispetto al prezzo originale di 58,99€. L'ideale se lavorate al Pc e volete asicurarvi una digitazione veloce e confortevole! Questo significa un risparmio del 44%! Leggera, compatta e dotata di tasti di scelta rapida personalizzabili, questa tastiera è ideale per chi cerca versatilità ed efficienza. Può connettersi fino a tre dispositivi con sistemi operativi differenti, facendo facilmente switch tra loro. Inoltre, è realizzata con il 49% di plastica riciclata, conciliando tecnologia e sostenibilità.

Logitech Pebble Keys 2 K380s, chi dovrebbe acquistarlo?

La tastiera Bluetooth Logitech Pebble Keys 2 K380s si rivela una scelta ideale per coloro che sono costantemente in movimento e cercano una soluzione di digitazione comoda ma anche esteticamente gradevole. Questa tastiera si adatta perfettamente a professionisti, studenti e chiunque desideri un dispositivo in grado di passare con facilità tra più dispositivi.

Non solo funzionalità, ma anche sostenibilità e design sono al centro della Logitech Pebble Keys 2 K380s. Questa tastiera, caratterizzata da un'apprezzabile attenzione all'ambiente con l'utilizzo di plastica riciclata, soddisfa anche gli utenti più attenti all'estetica e al minimalismo.

Il Logitech Pebble Keys 2 K380s è una tastiera Bluetooth multi-dispositivo che offre un design sottile, portatile ed è costruito con un minimo del 49% di plastica riciclata post-consumo. Questa tastiera è compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui Windows, macOS, iPadOS, e Android, permettendo di collegare fino a tre dispositivi contemporaneamente e passare facilmente dall'uno all'altro grazie ai pulsanti Easy-Switch. Con 10 tasti di scelta rapida personalizzabili, garantisce una digitazione confortevole e silenziosa.

Al prezzo di 32,99€, rispetto al prezzo originale di 58,99€, il Logitech Pebble Keys 2 K380s rappresenta una scelta eccellente per chi cerca una tastiera versatile, ecologica ed efficiente. La sua capacità di collegarsi a più dispositivi, il design confortevole e la lunga durata della batteria lo rendono un'opzione raccomandabile per migliorare la propria produttività senza rinunciare allo stile o alla sostenibilità. Tutto questo a un prezzo accessibile lo trasforma in un acquisto altamente consigliato.

