Se siete alla ricerca di un laptop potente, leggero e disponibile ad un prezzo super conveniente, vi consigliamo di dare uno sguardo al MacBook Air da 13″ con 256 GB di memoria, disponibile da Comet al costo di soli 920,00€ invece di 1.159,00€. Lo store propone sempre moltissimi dispositivi tech in forte ribasso e oggi abbiamo deciso di segnalarvi proprio questo dispositivo perché si tratta di uno dei PC più validi per la sua fascia di prezzo.

Il MacBook Air è un notebook che raggiunge livelli di potenza e velocità ai limiti dell’incredibile, assicurandovi risultati e performance eccellenti pur essendo super sottile e leggero. Dunque, trattandosi di un’offerta più che conveniente, vi consigliamo caldamente di non lasciarvela scappare fintanto che gode ancora del 20% di sconto.

Il portatile a marchio Apple è stato potenziato grazie alla presenza del chip Apple M1 fino a 3,5 volte più veloce e della GPU fino a 5 volte più scattante. La CPU 8‑core non è solo fino a più reattiva rispetto a quella di cui era dotata la generazione precedente, ma affianca anche gli efficiency core ai performance core garantendovi un ritmo sempre elevato seppur consumando un decimo dell’energia. Ed è sempre merito della CPU se il nuovo MacBook Air può supportare al meglio anche il montaggio video professionale, la progettazione e una buona parte del gaming.

Inoltre, è provvisto di un Neural Engine evoluto che assicura performance di machine learning fino a 9 volte migliori, per una potenza senza precedenti, pronta a seguirti ovunque. Non meno importante, il chip M1 e macOS Monterey lavorano insieme per rendere l’intero sistema più scattante e reattivo, permettendovi di sfogliare le vostre foto e navigare su Safari sempre al massimo della velocità. Il display Retina da 13,3″ è un’ulteriore garanzia, poiché grazie alla risoluzione di 2560×1600 pixel le immagini raggiungono un livello di dettagli insuperabile, il testo è ben definito, i colori appaiono brillanti e riesce addirittura a mostrarvi il 25% in più di tonalità rispetto allo spettro cromatico sRGB.

Se lavorate molto al PC, non dovrete preoccuparvi di stancare troppo i vostri occhi perché il MacBook Air regola in automatico il bilanciamento del bianco grazie alla tecnologia True Tone. In base alla temperatura colore della luce ambientale, il laptop imposta una luminosità di schermo più naturale possibile, pensata per non affaticare gli occhi anche dopo un utilizzo prolungato. Vi ricordiamo che al momento, potrete portarlo a casa al costo di soli 920,00€ invece di 1.159,00€.

L’articolo di cui vi abbiamo parlato è solo un’assaggio dei numerosi prodotti scontati nel corso di questi giorni, per questo vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare le offerte e di dare uno sguardo approfondito alla pagina Comet dedicata.

