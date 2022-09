Se state cercando un notebook eccellente, con specifiche tecniche di alto livello ma al tempo stesso silenzioso ed efficiente, il MacBook Air M1 è ancora oggi il punto di riferimento per molti. La frequenza con cui viene proposto in offerta è molto scarsa, ma oggi è il vostro giorno fortunato, visto che potrete acquistare la versione con 256GB di spazio interno a soli 939,90€ su eBay.

Quella del noto portale di compravendita è una proposta vantaggiosa, a maggior ragione dopo la presentazione del nuovo modello, che pare non abbia soddisfatto appieno le aspettative, come invece fu in grado di fare il modello con processore M1, ossia quello attualmente in offerta su eBay. Per far sì che il prezzo scenda a 939,90€, dovrete applicare il coupon “SETT22” nell’apposita sezione. Se siete interessati, il nostro consiglio è quello di non indugiare troppo perché le scorte si stanno pian piano esaurendo.

A rendere il MacBook Air M1 un dispositivo ai vertici della categoria, sia per quanto concerne l’estetica che le prestazioni con numerose applicazioni professionali, è proprio il chip Apple M1, che ha consentito al produttore di realizzare un notebook sottilissimo e capace di gestire le temperature interne in maniera impeccabile, da rendere superfluo persino l’aggiunta di un sistema di raffreddamento.

Un dispositivo senza ventole dunque, che fa della silenziosità uno dei suoi tanti punti di forza, e che è stato capace di alzare le prestazioni della GPU di 5 volte rispetto alla passata generazione, per non parlare poi del machine learning, che apprende fino a 9 volte meglio il modo in cui utilizzate il PC, ottimizzando le applicazioni con cui lavorate maggiormente.

MacBook Air M1 è un notebook perfetto anche per la multimedialità, visto che dispone di uno schermo Retina con gamma cromatica P3, che assicura immagini brillanti e dettagliate in tutti i contesti, supportato dalla risoluzione di 2.560 x 1.600 pixel. Insomma, il solito prodotto Apple, pieno di tecnologia e curato nei minimi dettagli, che si fa apprezzare ancora di più nel momento in cui si ha la possibilità di acquistarlo a meno di 1.000€.

Un’occasione d’acquisto imperdibile, valida finché il codice sconto eBay rimane attivo o finché non terminano le scorte, motivo per cui suggeriamo di visitare sulla pagina dedicata al prodotto, che vi abbiamo comodamente linkato.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!