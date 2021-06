Macchine per caffè: le migliori offerte del Prime Day 2021

Il Prime Day 2021 è finalmente arrivato, e in queste ore stanno arrivando centinaia di offerte, oltre quelle già annunciate prima della mezzanotte. In questo articolo vogliamo concentrare la nostra attenzione sulle migliori offerte dedicate alle macchine per caffè, in particolare quelle appartenenti ai migliori brand del mercato.

Prima di passare alla rassegna dei prodotti, vi ricordiamo che per poter sfruttare appieno tutte le offerte del Prime Day, bisogna prima iscriversi al servizio. Al seguente indirizzo troverete tutte le indicazioni per diventare degli utenti Prime!

Fra le numerose promozioni di Amazon, vogliamo segnalarvi l’offerta dedicata alla De’Longhi ECAM con nome in codice 23.420.SB. Si tratta di una macchina per caffè attualmente disponibile a 368,99€ al posto di 438,39€, dopo uno sconto netto del 49% che ha abbattuto il prezzo consigliato dal produttore di ben 180,50€!

Progettata per essere scambiata per una macchina da bar, questo piccolo gioiellino garantisce innanzitutto una potenza operativa di 15 bar e, rispetto alle altre sue concorrenti, funziona sia con i chicchi di caffè sia con la polvere (comunemente utilizzata con la moka ndR). Integra, infatti, una tecnologia di macinatura che assicura una tritatura regolabile fino a 13 livelli. Inoltre, vanta un cappucciatore in grado di preparare una schiuma densa per ottimi cappuccini e un display digitale per la temperatura e la preparazione del caffè.

De’Longhi ECAM integra anche un thermoblock per un controllo perfetto della temperatura del caffè, difatti riscalda l’acqua necessaria per ogni bevanda, senza creare inutili sprechi. E poi, con la funzione di spegnimento programmabile via timer oppure risparmio energetico, garantisce anche ottimi consumi energetici per non impattare negativamente sulla bolletta dell’energia elettrica.

