Nell’attesa si scoprire quelle che saranno le conseguenze di Moon Knight, serie Disney+ ora arrivata al suo penultimo episodio, segnaliamo a tutti i fan Marvel lì fuori che, su Amazon, sono partite delle offerte dedicate all’ormai vastissimo Marvel Cinematic Universe, con sconti che possono arrivare anche al 33% su alcuni dei più apprezzati fin della lunga epopea cinematografica.

I prezzi sono ottimi, specie perché parliamo sia di film in DVD che in Blu-Ray, senza contare che una rapida ricerca sul portale vi permetterà anche di rintracciare altri dei film dell’MCU in sconto, anche se non presenti strettamente in questa tornata promozionale.

Comunque sia, l’occasione è ottima tanto per completare la propria collezione, aggiungendo ad essa, ad esempio, pellicole recenti (ed apprezzatissime) come il divertente e ben ritmato Shang-Chi, tanto per recuperare film ormai già considerati dei classici, ma con personaggi prossimi per un grande (ed attesissimo) ritorno sullo schermo, come Doctor Strange.

In ambo i casi, giusto per fare un esempio, i prezzi sono ottimi, con versioni Blu-Ray che vanno dagli 8,99€ di Dr Strange, ai 12,39€ di Shang-Chi. Con entrambi i film che includono simpatici contenuti extra, e persino alcuni approfondimenti sull’Universo Cinematografico Marvel in sé. Insomma: molto meglio che guardarli semplicemente in streaming su Disney+ e affini.

Ciò, detto non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata alla promozione, dove potrete spulciare tutte quelle che sono le proposte a tema MCU che il portale sta proponendo con questa ricca tornata promozionale.

