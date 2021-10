Marvel’s Guardians of the Galaxy, Back 4 Blood e tanti altri giochi fino a oltre il 90% sconto su Eneba!

In questo periodo di grandissime uscite videoludiche il noto e affidabile Eneba ha deciso di scaldare ulteriormente gli animi proponendo in super offerta con sconti che arrivano fino a oltre il 90% numerosi titoli. Back 4 Blood, Marvel’s Guardians of the Galaxy e molti altri ancora: i titoli in super sconto su Eneba sono veramente parecchi e tutti di grande interesse.

Il validissimo e recentissimo Marvel’s Guardians of the Galaxy è infatti già disponibile con oltre 10 euro di sconto, mentre quel capolavoro di Deathloop raggiunge uno sconto di oltre il 50%. Come dimenticare poi gli ottimi prezzi su Age of Empires 4, Back 4 Blood e Red Dead Redemption 2, con tutti i vari titoli appena citati che possono essere acquistati in grande offerta. Se siete alla ricerca di un’opera a prezzo budget, Star Wars Squadrons può essere vostro a poco meno di 20 centesimi. Incredibile, vero?

Se siete interessati a tutti i giochi in sconto su Eneba fino a oltre il 90%, potete trovare la lista completa seguendo comodamente il link qui sotto. Il nostro consiglio è ovviamente quello di fare in fretta, visto che non è chiaro fino a quando resteranno valide su Eneba queste super offerte.

