Matana a soli 24€: Leo Ortolani ci porta nel Far West!

Matana di Leo Ortolani è ora disponibile su Amazon a 24€ invece di 30€, con uno sconto del 20%! Questo volume in copertina rigida di 208 pagine raccoglie per la prima volta a colori le avventure dell'uomo il cui nome viene pronunciato con rispetto e paura nella Frontiera. Una "pseudo parodia" di livello stellare dal creatore dell'immortale Rat-Man, con uno "pseudo RatMan" irriverente e irresistibile quanto l'originale. Un'opera che vi conquisterà con i suoi spettacolari colori e il suo umorismo inconfondibile!

Matana, chi dovrebbe acquistarlo?

Se siete amanti del fumetto italiano e in particolare dell'universo creato da Leo Ortolani, Matana è l'acquisto che non potete lasciarvi sfuggire. Questa edizione a colori in copertina rigida raccoglie l'esilarante parodia western creata dal genio dietro Rat-Man. Le 208 pagine vi cattureranno con le avventure di questo "pseudo Rat-Man" che cavalca la Frontiera, un personaggio il cui nome viene pronunciato con rispetto e timore, ma che vi farà ridere a crepapelle con la sua irriverenza tipica dello stile Ortolani.

Particolarmente consigliato ai collezionisti e ai fan di lunga data che apprezzano l'umorismo tagliente e la qualità grafica delle opere di Ortolani. Con uno sconto di 6 euro sul prezzo originale, questa edizione Panini Comics rappresenta un'opportunità imperdibile per arricchire la propria libreria con un libro che unisce la parodia western alle caratteristiche che hanno reso immortale Rat-Man. I colori spettacolari aggiungono un nuovo livello di godibilità a un'opera già di per sé brillante nella sua concezione.

Con un prezzo di 24€ invece di 30€, "Matana" rappresenta un'occasione imperdibile per gli appassionati del fumetto italiano. Vi consigliamo l'acquisto di questa opera che unisce l'ironia irriverente tipica di Ortolani a una qualità grafica eccezionale, offrendo ore di intrattenimento che sapranno conquistare sia i fan di lunga data che i nuovi lettori.

Vedi offerta su Amazon