Mediaworld: i nuovi sconti sulle soundbar sono pura follia!

Se avete da poco acquistato un televisore di ultima generazione, sfruttando magari una delle nostre segnalazioni di offerte, e volete affiancarlo ad una soundbar per migliorarne l’audio, allora non potete perdervi la nuova promozione di Mediaworld dedicata proprio a questa tipologia di elettrodomestici. Vi informiamo infatti che, fino al 22 settembre, il noto portale propone un un gran numero di soundbar a prezzi mai così bassi, ma solo online!

Come saprete, non è la prima volta che segnaliamo ottime occasioni relative alle soundbar e questa non sarà di certo l’ultima, ma vogliamo sottolineare che non avevamo mai visto una tornata di offerte così vasta dedicata a quello che è sicuramente uno degli elettrodomestici più ambiti, in grado di farvi godere appieno film e serie tv. Non sarà quindi un problema trovare la soundbar che più si adatta al vostro televisore. Ad ogni modo, non possiamo far altro che consigliarvi la Samsung HW-Q950T/ZF, un modello che abbiamo avuto modo di segnalarvi in diverse occasioni ma ad un prezzo decisamente più elevato rispetto a quello proposto ora da Mediaworld, che ne riduce il prezzo di ben 720€, facendolo crollare da 1.499,00€ a 779,00€!

Si tratta di una soundbar complessa ma facile da configurare, dato che gli altoparlanti posteriori si collegano automaticamente alla soundbar senza fili, permettendovi di creare un vero sistema surround con il minimo sforzo. Avete letto bene, la Samsung HW-Q950T/ZF dispone di altoparlanti dedicati per il surround e questo la rende non solo una delle poche soundbar in grado di offrire un’esperienza cinematografica di alto livello, ma anche uno dei migliori modelli in assoluto.

La qualità audio, infatti, è paragonabile ad un impianto tradizionale con tanto di subwoofer. Il risultato finale non poteva che essere ottimo, dato che la Samsung HW-Q950T/ZF è stata testata e calibrata presso il California Audio Lab, in una stanza priva di riverbero in modo tale che gli ingegneri di Samsung potessero concentrarsi nel far fuoriuscire un audio equilibrato che, per una lunga sessione di ascolto, è fondamentale. Anche il subwoofer è stato tarato in modo impeccabile e quest’ultimo gode di un driver la cui dimensione e qualità gli permettono di riprodurre anche le frequenze più basse, ossia quelle inferiori ai 50Hz.

Insomma, un prodotto eccellente acquistabile ora quasi a metà prezzo. Ciò detto, visto il gran numero di articoli in offerta, vi consigliamo di consultare l'apposita pagina del portale, cosicché possiate visionare tutte le proposte di Mediaworld e scegliere quella che meglio si addice alle vostre esigenze, e al vostro budget.

