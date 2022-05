Se siete alla ricerca di un ottimo aspirapolvere robot, che vi dia una grossa mano nel corso delle vostre pulizie quotidiane e, al contempo, desiderate un prodotto di marca che sia affidabile, ma a prezzo scontato, allora sarete felici di sapere che su Amazon è attualmente in sconto lo Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra, uno degli ultimi nati dell’azienda cinese nel campo delle pulizie domestiche.

Il vantaggio di questo modello è quello di disporre di una comoda colonnina di ricarica che, oltre a ridare energia al robot, lo svuota anche in modo automatico della sporcizia raccolta, rendendo le pulizie automatiche ancor più rapide e smart. Il prezzo? Parliamo di appena 199,99€, contro i 249,99€ del prezzo originale, con un risparmio netto pari al 20%!

E diciamocelo: avere un robot aspirapolvere che si svuota da solo a meno di 200 euro è un affare irrinunciabile, specie perché la concorrenza propone la stessa tecnologia a cifre almeno 2 volte superiori, con una spesa minima che si aggira tra i 400 e i 600 euro a seconda dell’azienda e del modello.

Xiaomi, invece, come ormai ci ha abituati, riesce nell’encomiabile impresa di proporre articoli ottimi ad un rapporto qualità/prezzo eccezionale, come ben testimonia questo Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra che, per meno di 200 euro, si propone come un dispositivo smart e potente, capace di sprigionare un potente flusso d’aria da ben 3000 Pa, più che sufficienti per qualsiasi angolo del vostro ambiente domestico.

Non solo, perché Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra è anche dotato di una efficiente tecnologia di navigazione laser LDS che, effettuando una mappatura precisa degli ambienti da pulire, evita accuratamente ostacoli e cadute, così che possiate lasciarlo libero di ripulire casa anche quando non presenti nell’abitazione.

Il robot, infatti, è totalmente indipendente, ed effettua una pulizia attenta e intelligente che, a differenza di molti prodotti concorrenti, non è mossa da un errare randomico del robot, la qual cosa causa spesso disastri, specie nelle abitazioni più piccole. Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra, inoltre, come detto in apertura, è persino dotato di una colonnina di ricarica e svuotamento, che gli permette di svuotarsi da solo fino ad un massimo di 10 volte, e che include anche un meccanismo di sicurezza che impedisce l’intasamento del robot, onde evitare qualsiasi malfunzionamento o fuoriuscita di polvere.

Insomma, parliamo di un aspirapolvere robot davvero efficiente e funzionale che, per meno di 200 euro, sembra quasi regalato! Per questo, vi suggeriamo di effettuare subito il vostro acquisto, rimandandovi a quella che è la pagina d’acquisto del prodotto.

