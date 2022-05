Amate friggere ma volete farlo in modo più salutare evitando le abbondanti dosi di olio tipiche del metodo classico? Se state pensando di rivoluzionare le fritture portando all’interno della vostra cucina una friggitrice ad aria, abbiamo il prodotto giusto da suggerirvi: la Moulinex EZ4018 Easy Fry Deluxe!

Realizzata dal famoso brand francese specializzato in elettrodomestici per la cucina, questa friggitrice ad aria si dimostrerà un prodotto all’altezza delle vostre esigenze. Pensata per cucinare in modo leggero e sano, perché elimina completamente l’utilizzo dell’olio durante la cottura, questo modello è in offerta ad un prezzo vantaggioso: potete acquistarla al prezzo di 89,99€, rispetto al listino originale di 147,oo€, ottenendo così uno sconto del 39%!

Foto generiche

La friggitrice ad aria Moulinex è ideata per cuocere in modo innovativo, permettendovi non solo di preparare fritture sane e leggere, ma anche di arrostire, cuocere e grigliare tutti i vostri cibi preferiti senza l’uso di olio. La sua capacità di 4,2L faciliterà il vostro lavoro, consentendovi di cucinare in una sola volta tutto ciò che desiderate anche per un pranzo numeroso!

La sua proposta è ampia e variegata: avrete 8 ricette preimpostate tra cui scegliere (patatine fritte, cotolette, gamberetti, torte, pizze, pesce, grill, arrosti), offrendovi un ricco ventaglio di piatti da poter provare. Le 4 modalità di cottura disponibili vi lasceranno totale libertà di scelta, e potrete godere di piatti gustosi sia che scegliate di friggere, arrostire, grigliare o cuocere. Potrete cucinare servendovi di una temperatura ad alta precisione regolabile tra 80 °C e 200 °C, per risultati ottimali in ogni vostra ricetta.

Moulinex EZ4018 Easy Fry Deluxe è anche semplice da usare: progettata con un grande pannello digitale touchscreen, vi guiderà in modo intuitivo nella gestione delle sue funzioni, completata anche di un allarme acustico e della funzione spegnimento automatico. Anche la sua manutenzione è agevolata: il cestello è estraibile e comodo da pulire, con una spugnetta non abrasiva o riponendolo direttamente in lavastoviglie insieme alle altre sue componenti estraibili.

Se stavate cercando il prodotto adatto ad approcciarvi ad un nuovo tipo di frittura, la friggitrice Moulinex EZ4018 Easy Fry Deluxe verrà incontro alle vostre esigenze senza farvi rinunciare alla sfiziosità di ciò che preparate. Non ci resta quindi che rimandarvi alla pagina d’acquisto del prodotto per permettervi di completare l’ordine al più presto e prima che il prezzo risalga!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!