Migliora la tua connessione con le super offerte su modem e router di Monclick

Questa nuova ed ultima settimana di settembre è iniziata con offerte a tutto campo e ciò lo vediamo ora anche nella nuova promozione di Monclick, nella quale sono presenti tantissimi router e modem a prezzi ridotti fino al 40%. Come è facile intuire, si tratta di un’occasione ottima per coloro che vogliono migliorare le prestazioni della propria connessione internet che, durante le imminenti intemperie, potrebbe andare in difficoltà.

A questo scopo, installare un router di fascia più alta potrebbe rivelarsi senz’altro un ottimo modo per far sì che la propria connessione funzioni sempre al massimo. Tra le tante proposte del portale, vi citiamo il router D-Link Desktop DIR-878, un modello che gode delle più recenti tecnologie wireless, finalizzate a migliorare la navigazione sia tramite wifi che con cavo. Grazie allo sconto del 41%, viene proposto a soli 99,90€ invece di 169,00€!

Come detto, si tratta di un router molto performante, in grado di raggiungere una velocità di collegamento fino a 1.900 Mbps, ideale quindi per sfruttare la banda larga e permettere a coloro che preferiscono guardare contenuti in streaming in alta definizione di portare al minimo le attese di caricamento. Grazie poi alla tecnologia AC SmartBeam con MU-MIMO, avrete anche una copertura maggiore, ma se preferite un dispositivo dedicato esclusivamente all’espansione della portata wireless, allora consigliamo di prendere in considerazione il TP-Link RE550 Range Extender, proposto ora a soli 59,90€ anziché 79,90€.

Se invece necessitate di un router capace di sfruttare anche la connessione mobile, l’offerta relativa al TP-Link TL-MR150 è un’altra che dovreste tenere in considerazione, dato che parliamo di un dispositivo dal valore di 99,90€, a cui sono stati tolti ben 30€, permettendovi quindi di acquistarlo a 69,90€. Anche in questo caso siamo di fronte ad un router in grado di raggiungere velocità elevate, nonché una soluzione che permetterà alla connessione di rimanere sempre stabile.

Occasioni da cogliere al volo, le quali vi invitiamo a scoprirle tutte sulla pagina dedicata, consci del fatto che le migliori offerte sono quelle che troverete in calce.

