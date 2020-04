Macchine caffè | Le migliori di maggio 2020

Scegliere la macchina del caffè è più complicato di quanto si possa pensare in quanto ci sono diversi fattori che permettono di ottenere un caffè buono, come quello del bar, e tantissimi altri aspetti da considerare a seconda del tipo di utilizzo, di quanti caffè giornalieri bisognerà fare, di quanta manutenzione si è disposti a eseguire.

Non solo: con il passare degli anni le macchine del caffè sono diventate sempre più intelligenti. I modelli di fascia alta infatti permettono di fare in maniera completamente automatica dei cappuccini, un caffè macchiato caldo, ma anche un latte schiumato e il tè. Dovrete semplicemente premere un pulsante e aspettare qualche secondo per poter gustare un cappuccino terminato con una soave spruzzata di cacao amaro proprio come quello preparato dal vostro barista di fiducia.

A cosa fare attenzione?

Quali sono dunque i parametri da valutare prima di scegliere una macchina del caffè? Ecco i più importanti:

Budget: e con budget non è da intendere solamente quello per l’acquisto della macchina del caffè, ma anche quello dell’acquisto del caffè stesso. Le cialde nel lungo periodo si rivelano per esempio nettamente più costose del caffè in grani o macinato a fronte di un costo per l’acquisto della macchina inferiore. Vale dunque la pena valutare il reale budget a disposizione, considerando che le cialde originali possono anche superare i 40 centesimi a unità, mentre il costo medio di un caffè di buona qualità è di circa 13/14 euro al kg. Le macchine del caffè hanno poi costi molto diversi. Si va dalle poche decine di euro fino a sfiorare i 1000 euro.

Dimmi che caffè vuoi e ti dirò cosa comprare: non si può sintetizzare meglio di così. La tipologia di caffè bevuto incide molto sulla scelta. Si prende macchiato caldo, lungo, corto, doppio, schiumato, americano, cappuccino, latte macchiato. Insomma, non tutte le macchine del caffè sono in grado di fare tutto, per cui una volta stabilito a quali bevande non si può assolutamente rinunciare, la scelta sarà più facile.

Manutenzione: qualsiasi elettrodomestico acquistato necessita di una buona manutenzione, ma nelle macchine del caffè questo aspetto è particolarmente importante. Di base va sicuramente fatta la decalcificazione, un'operazione semplice che può essere fatta anche con una miscela di acqua e aceto, oppure usando le apposite soluzioni proposte dalle case costruttrici, ma si arriva anche a operazioni più complesse. Le macchine automatiche per esempio vanno svuotate e pulite ogni 15-20 caffè, in quanto accumulano più semplicemente polvere di caffè e acqua di lavaggio. Vanno poi pulite una volta a settimana e una volta al mese si dovrebbe ingrassare il meccanismo estrattore, o si rischiano rotture e decadimento della garanzia.

Ingombro: da non sottovalutare gli ingombri delle macchine del caffè. Ce ne sono di ultracompatte, di design e di molto grandi, alcune arrivano a pesare anche diversi Kg, per cui è bene capire prima dell'acquisto il posizionamento in casa, in modo da poter scegliere senza troppi compromessi la soluzione migliore alle nostre esigenze.

Dopo aver individuato queste necessità, si può valutare se si desidera lo scalda tazzine passivo, se si vuole il vaporizzatore come al bar o lo schiuma latte automatico, una macchina più o meno di design, con personalizzazioni più o meno complicate a seconda del gusto personale. In questa guida abbiamo raccolto quelle che secondo noi sono le migliori macchine del caffè da acquistare in questo momento, andando a individuare i migliori modelli di ciascuna categoria.