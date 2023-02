Nel vasto panorama delle friggitrici ad aria troviamo tantissimi modelli validi per ogni esigenza e uno dei marchi emergenti e forse tra i più apprezzati del settore è sicuramente COSORI. Questo brand appartente al gruppo statunitense VeSync è stato lanciato nel 2016 e a oggi vanta numerosi modelli di friggitrici ad aria, forni, multicooker e altro ancora. Negli ultimi anni hanno avuto modo di farsi apprezzare anche in europa, soprattutto grazie a canali di distribuzione come Amazon, con modelli sempre più all’avanguardia, funzionali e, come in questo caso, con un design accattivante.

Il modello che vi andiamo a presentare oggi, e che abbiamo provato approfonditamente, è la COSORI Lite da 3,8L. Si tratta per l’appunto di una friggitrice ad aria particolarmente adatta per piccole preparazioni, magari per una persona che vive da sola o una coppia, ma che non rinuncia a tutte le migliori caratteristiche tipiche di questo brand. Vediamo ora nel dettaglio caratteristiche, esperienza d’uso e il nostro giudizio.

Desing e qualità costruttiva

Partiamo subito da uno dei punti di forza di questa friggitrice, anche se ovviamente soggettivo, il design. Spesso questo tipo di elettrodomestico presenta un’estetica spartana, squadrata e che spesso mal si adatta alle cucine più moderne. Non è questo il caso, infatti le linee morbide e i colori combinati di questa COSORI la rendono anche piacevole alla vista e, se avete lo spazio, non vi darà sicuramente fastidio lasciarla in “esposizione”. Purtroppo sul mercato italiano è presente solo la colorazione grigia con inserti arancio, ma se la voleste ordinare dal sito ufficiale avreste a disposizione anche il bianco, sempre con inserti arancio, oppure quella verde timo con inserti dello stesso colore ma più scuro.

Dal punto di vista dei materiali nulla da dire, tutti gli elementi sono in plastica di ottima qualità assemblata a dovere, nessuno strano scricchiolio o elementi mobili. La parte interna del cestello e la griglia sono ovviamente in acciaio e tutti i materiali sono senza BPA e PFOA con la possibilità di essere lavati anche in lavastoviglie. Particolarmente elegante il pannello superiore del display in plastica lucida, dove troviamo tutti i pulsanti touch per le gestione di programmi, temperatura e tempi di cottura. Nella parte posteriore troviamo un comodo aggancio per il cavo di alimentazione che è di tipo schuko.

Nella confezione troviamo, oltre ovviamente alla friggitrice, la griglia da inserire nel cestello per una cottura ottimale, il manuale di istruzioni, la garanzia di due anni e un leafleat illustrato sulle qualità e possibilità della friggitrice. Purtroppo non è presente un ricettario base, cosa però ovviamente dall’app per la gestione smart di cui parleremo più avanti.

Modalità di cottura e test del prodotto

La COSORI Lite si presenta come un prodotto completo ma comunque essenziale nel suo utilizzo. Non aspettatevi decine di programmi pre-impostati ma abbiamo quelli essenziali per gli utilizzi classici e nello specifico: chicken, fries, bacon, steak e veggies (pollo, patatine, pancetta, bistecca e verdure) a cui aggiungere il programma di pre-riscaldamento e quello per mantenere il cibo caldo. Tutti i programmi sono facilmente gestibili dal display superiore ma nulla vieta di impostare temperatura e tempi di cottura come più si desidera. Ultima funzione disponibile è quella di “shake” che avviserà circa a metà cottura di aprire il cestello e mescolare il contenuto in modo da avere cottura uniforme, particolarmente adatto per esempio per le patatine e le verdure.

Durante le nostre settimane di test abbiamo avuto modo di fare molti esperimenti con preparazioni di vario tipo, sia surgelati che freschi, sempre con ottimi risultati. I tempi di cottura dei programmi automatici sono sufficientemente accurati, forse a volte leggermente conservativi, quindi vi capiterà in alcuni casi di dover aggiungere qualche minuto di cottura. Come vedrete dalle foto qui di seguito abbiamo provato sia le classiche patatine fritte, surgelate e non, le immancabili alette di pollo speziate ma anche uno squisito trancio di salmone in salsa teriyaki, tutti con ottimi risultati.

Oltre a questi abbiamo provato anche altre preparazioni come i cavoletti di bruxelles, il tofu croccante, dei tranci di pesce gratinato e anche dei pretzel. Solo in quest’ultimo caso abbiamo riscontrato una poca uniformità di cottura, ma potrebbe essere stato un nostro errore in quanto erano prodotti surgelati che forse nella parte bassa non hanno ricevuto abbastanza calore, a un secondo passaggio infatti sono risultati anche questi ottimi.

Funzionalità Smart e App

Oltre alle ottime qualità descritte poco sopra non dobbiamo dimenticare che questa è anche una friggitrice smart. Infatti potrete collegarla alla rete wi-fi casalinga per essere comandata dall’applicazione VeSync e anche tramite comandi vocali con Amazon Alexa e Google Assistant. Per questioni di sicurezza non potrete avviare la cottura da remoto, ma ogni altro comando potrà essere impartito senza particolare problemi.

L’aspetto positivo dell’app VeSync è sicuramente la completezza di informazioni e la presenza di un ricettario da cui prendere spunto per varie preparazioni, cosa che va a sopperire l’assenza di un ricettario cartaceo. L’app è quasi completamente in italiano ad esclusione della storia, una schermata in cui vedere riepilogate le notifiche sui vari utilizzi. Il ricettario è suddiviso per tipologia di pasti (colazione, antipasto, secondi piatti, etc…) ed è possibile salvare le proprie ricette preferite per una consultazione veloce. In tutte le ricette avrete precise indicazioni su procedura, tempi di cottura e temperatura. L’unica mancanza è una tabella dei valori nutrizionali. Non ultima abbiamo la possibilità di creare e salvare le nostre ricette personalizzate.

La cosa che invece non abbiamo apprezzato dell’app è la gestione delle notifiche. Non siamo sicuri che questo possa derivare dalla configurazione della rete casalinga ma le notifiche di “shake” e fine cottura arrivano spesso in ritardo, a volte di qualche decina di secondi, a volte anche di qualche minuto. Non è una funzione strettamente essenziale ma sicuramente potrebbe risultare molto comoda se fosse più affidabile.

A chi la consigliamo?

La COSORI Lite da 3,8L è assolutamente consigliata se siete una persona che vive da sola o, al massimo, per un paio di persone. La capacità del cestello è limitata ma anche la dimensione occupata ne beneficia. Tra tutte le friggitrici ad aria che abbiamo provato è sicuramente una delle migliori e non esitiamo a consigliarla o a valutare l’acquisto di un altro prodotti a marchio COSORI con capacità superiori, come ad esempio la COSORI Pro LE 4.7 recensita dai nostri colleghi di Techradar Italia.