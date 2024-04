Questo Mini proiettore HORLAT è scontato a SOLI 59,99€!

Oggi Amazon offre una promozione molto interessante per gli appassionati di cinema e serie tv. Infatti, grazie a un doppio sconto offerto dalla piattaforma, oggi avete la possibilità di risparmiare sull'acquisto di un ottimo mini proiettore e pagarlo solamente 59,99€. Lo sconto del 30%, combinato a un coupon attivabile direttamente sulla pagina prodotto dal valore di 10€, rappresenta un'ottima opportunità per portarsi a casa un ottimo prodotto, solitamente venduto a 99,99€.

Mini Proiettore HORLAT, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mini proiettore HORLAT rappresenta l'acquisto ideale per gli amanti del cinema e delle serate di film in famiglia o con gli amici che desiderano portare i propri contenuti preferiti sul grande schermo, ma senza mai lasciare le mura di casa. Grazie alla moderna tecnologia di sincronizzazione dello schermo WiFi e Bluetooth 5.1 bidirezionale, questo gadget consente una visione fluida di contenuti sul grande schermo senza il fastidio dei cavi, un accessorio perfetto non solo per i film, ma anche per le presentazioni professionali e l'intrattenimento casalingo. La sua risoluzione nativa 720P e la luminosità di 9000 Lumens garantiscono immagini di alta qualità, supportando video in Full HD 1080P.

Questo mini proiettore è inoltre una scelta ottima per chi cerca un dispositivo intuitivo e facile da usare grazie alla sua correzione trapezoidale di ±15° che previene la distorsione dell'immagine e alla vasta compatibilità con diversi dispositivi multimediali. Con un'ampia gamma di dimensioni dello schermo supportate, da 21 a 180 pollici, è ideale per qualsiasi ambiente, dalla stanza più piccola al salotto più spazioso. Il dispositivo offre l'ultima tecnologia in termini di proiezione, con connessione WiFi 5G+2.4G per una sincronizzazione impeccabile con i vostri dispositivi, senza alcun ritardo. Dispone di Bluetooth 5.1 per collegarsi wireless agli altoparlanti Bluetooth, e offre un altoparlante HIFI incorporato utilizzabile anche per guardare video direttamente dal telefono.

Offerto al prezzo promozionale di 59,99€ , risultato dallo sconto del 30% e dal coupon da 10€, il mini proiettore di HORLAT rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un'esperienza cinematografica di qualità a casa, con il vantaggio aggiuntivo della connettività wireless e della protezione degli occhi.

Nota: ricordate di attivare il coupon sulla pagina prodotto per ottenere uno sconto aggiuntivo di 10€ durante il checkout

Vedi offerta su Amazon