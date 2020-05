Mobilità Elettrica, le offerte e i consigli di MediaWorld

L’ultimo decreto emanato dal governo ha reso ufficiale il Bonus Micromobilità, una normativa nata per favorire l’acquisto dei mezzi elettrici ed alleggerire l’utilizzo dei mezzi pubblici in città mantenendo la sicurezza dei cittadini e la salvaguardia dell’ambiente. Il bonus è in grado di coprire fino a 500€ sull’acquisto di biciclette e monopattini elettrici, nel nostro articolo dedicato vi spieghiamo chi ne può usufruire e come. In questa news vi segnaliamo che sullo store di MediaWorld è stata inserita una pagina dedicata alla mobilità elettrica, non solo dedicata alle offerte ma dove descrivono le regole per poter utilizzare questi mezzi in città.

Oltre alle promozioni sui mezzi e sugli accessori, vi segnaliamo anche la presenza di una gamma di prodotti rivolti ai bambini, dotati di prestazioni ridotte, per mantenere la sicurezza dell’utilizzatore. Inoltre troverete sulla pagina dei MediaWorld una vasta gamma di informazioni su come e quando utilizzare questi veicoli in sicurezza, secondo le norme stradali, soprattutto per quanto riguarda il materiale che serve per utilizzare questi veicoli una volta che si fa buio.

Di seguito vi riportiamo le migliori offerte che riguardano i mezzi elettrici, ma il nostro consiglio rimane sempre quello di andare nella pagina dedicata di MediaWorld in modo da poter consultare tutte le offerte dedicate.

Monopattini e biciclette elettriche in offerta

