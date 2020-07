Monclick MAXI: -50% di sconto su TV, elettrodomestici e Smartphone!

Se avete voglia di grandi offerte, vi suggeriamo di dare un’occhiata alla nuova iniziativa di Monclick che, grazie alle sue offerte dei Monclick Maxi, propone sconti che arrivano fino al -50% su tanti prodotti come monitor, smart tv e tanti elettrodomestici con, in più, la possibilità di consegna gratuita su moltissimi prodotti!

Diversi sono i prodotti degni di nota ma, tra le varie promozioni, vi segnaliamo l’ottima offerta relativa al monitor Philips 246V5LHAB/00 da 24″, che potrà esser vostro con uno sconto del 50% e quindi a 99,90€ anziché 199,90€. Questo monitor studiato prevalentemente per il gaming è composto da LCD bianchi solid state che si illuminano costantemente e raggiungono il grado di illuminazione totale in tempo minore, ed inoltre è possibile impostare la retroilluminazione dello schermo con un contrasto molto alto, arrivando ad un rapporto dinamico pari a 10.000.000 :1. Questi controlli ottimizzati delle funzioni dello schermo sono possibili anche grazie allo Smart Control Lite, un software dedicato al controllo delle impostazioni che conferisce una totale libertà nella personalizzazione delle impostazioni. Grazie agli altoparlanti stereo incorporati poi sarà possibile ascoltare le selezioni audio o i contenuti multimediali attraverso un’ottimo audio stereo, che permetterà di risparmiare utile spazio dalla scrivania.

Oltre al monitor Philips 246V5LHAb/00 sono ancora tantissimi i prodotti in sconto in occasione della Maxi promozione di Monclick, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina dedicata all'inizaitva in modo da poter trovare l'offerta più in linea con le vostre necessità.

