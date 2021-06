Monitor da gaming: le migliori offerte del Prime Day 2021

Dopo un’attesa quasi estenuante, il Prime Day di Amazon è arrivato. Infatti, per i prossimi due giorni troverete tantissime offerte con cui potrete acquistare tantissimi prodotti a prezzi decisamente vantaggiosi, oltre a quelle già annunciate prima della mezzanotte. Tuttavia, tra le tante disponibili sul portale statunitense, in questo articolo vogliamo concentrarci sulle promozioni dedicate ai monitor da gaming che, in alcune circostanze sono scontati a metà prezzo!

Le offerte del Prime Day 2021 sono esclusivamente proposte ai clienti Amazon Prime, motivo per cui, è necessario abbonarsi al servizio. Se ancora non foste iscritti al programma, potete farlo facilmente presso questo indirizzo.

» Clicca qui per sottoscrivere il tuo abbonamento ad Amazon Prime «

» Sei uno studente? Iscriviti ad Amazon Prime a metà prezzo! «

Come abbiamo ampiamente anticipato, le proposte sono molteplici e piuttosto variegate ma, tra le varie disponibili, vi segnaliamo la presenza dell’eccezionale monitor LG Ultragear 27GN800, attualmente disponibile a 259,99€ dal suo prezzo originario di ben 360,00€, con un risparmio netto pari al -48%! Si tratta di una periferica da gaming perfetta per tutti coloro che vogliono sfruttare appieno il proprio assemblato, soprattutto quelli capaci di riprodurre videogiochi alla risoluzione del Quad HD (2560×1440 pixel) ad una frequenza d’aggiornamento di 144Hz.

Progettato per tutti i videogiochi competitivi e frenetici, questo monitor garantisce un tempo di risposta di 1 ms, mentre le tecnologie G-Sync e FreeSync assicurano un’esperienza di gioco senza tutti quegli artefatti grafici. Inoltre, questo prodotto è equipaggiato di due porte HDMI ed una DisplayPort, e include la tecnologia del “Black Stabilizer”, che schiarisce autonomamente tutte le scene scure senza aumentare la luminosità generale.

Come è facilmente intuibile, gli articoli promozionati dal colosso statunitense sono numerosi e variegati. Per questo motivo, vi consigliamo di visitare la nostra pagina speciale con tutte le iniziative di Amazon, cosicché possiate rintracciare il miglior prodotto per la vostra postazione. Infine, prima di lasciarvi ai vostri prossimi acquisti, vi ricordiamo nuovamente di iscrivervi ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi aggiorneremo su tutte le migliori offerte giornaliere relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

Le migliori offerte del Prime Day 2021 sui Monitor da gaming

Altre offerte Amazon

Amazon Music – i clienti Prime che non hanno ancora provato Amazon Music Unlimited possono abbonarsi risparmiando grazie alla migliore offerta di sempre: quattro mesi di uso gratuito con accesso illimitato a oltre 75 milioni di brani senza pubblicità e centinaia di migliaia di podcast disponibili per tutti i clienti Amazon Music.

con accesso illimitato a e centinaia di migliaia di podcast disponibili per tutti i clienti Amazon Music. Audible – i clienti Prime avranno accesso ad un periodo di uso gratuito di Audible di 30 giorni e, confermando l’iscrizione, riceveranno un buono regalo Amazon del valore di 15€ da utilizzare su migliaia di prodotti, nonché il 20% di sconto sull’abbonamento Audible per i 12 mesi successivi . L’abbonamento include una selezione imbattibile di nuove uscite e best seller, oltre all’ascolto illimitato di migliaia di contenuti originali, audiolibri, podcast e altro ancora.

e, confermando l’iscrizione, riceveranno da utilizzare su migliaia di prodotti, . L’abbonamento include una selezione imbattibile di nuove uscite e best seller, oltre all’ascolto illimitato di migliaia di contenuti originali, audiolibri, podcast e altro ancora. Kindle Unlimited – 3 mesi di uso gratuito di Kindle Unlimited. Approfitta dei vantaggi offerti da un accesso illimitato a oltre 1 milione di eBook su qualsiasi dispositivo. Solo per i clienti Prime idonei.

