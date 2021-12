Monopattino elettrico Ducati Scrambler: bellissimo! -200€ su Amazon!

Non c’è dubbio sul fatto che il mese di dicembre non poteva iniziare meglio di così, soprattutto se consideriamo che proveniamo da un periodo intenso e pieno di offerte come il Black Friday. Su Amazon, infatti, le proposte continuano e sembrano non fermarsi mai, al punto che sulle pagine del colosso dell’e-commerce si è attivata ora un’ottima offerta riguardante il bellissimo monopattino elettrico Ducati Scrambler, il cui prezzo è stato tagliato di 200€.

La proposta di Amazon prende in esame il modello Cross-e Total Black, ossia quello che monta ruote anti-foratura da 10 pollici, ideale per affrontare anche tratti di strada sterrata o molto irregolare. Un’altra caratteristica che salta subito all’occhio è la robustezza, dal momento che questo monopattino vanta un telaio in lega di acciaio che migliora anche il comfort di guida. Un prodotto quindi destinato a durare a lungo, la cui resistenza la si nota anche ad occhio nudo. La pedana infatti è molto più massiccia rispetto ad altri monopattini elettrici e sotto di essa vi è la batteria estraibile, la quale vi permetterà di percorrere fino a 35 km ad una velocità massima di 20 km/h, rispettando così le ultime regole imposte dal Governo.

Il motore di Cross-e Total Black è un 500W con una potenza di picco di 550W, più che sufficienti per permettervi di ripartire velocemente anche in salita e, come se ciò non bastasse, risulta essere anche silenzioso. Il produttore dichiara poi un livello di usura minimo a tutto vantaggio della manutenzione, facendo sì che questo sia uno dei migliori monopattini della categoria. Ovviamente non manca un display LCD, attraverso il quale controllare e settare le varie impostazioni del monopattino. Come detto, lo sconto su questo specifico modello è di 200€, un risparmio che non si presentava dal periodo estivo. Anche in questo caso, l’offerta non durerà per sempre, quindi vi consigliamo di non indugiare troppo perché potrebbero passare di nuovo mesi prima di vederlo nuovamente a prezzo scontato.

