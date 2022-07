Se siete grandi appassionati di sport e di cinema, saprete che i pacchetti e le offerte di Sky sono tra le più concorrenziali e ricchi di contenuti. Soprattutto se non siete ancora abbonati al servizio questo è uno dei momenti più convenienti per farlo. Il colosso delle telecomunicazioni, infatti, ha riservato un’offerta speciale a tutti quelli che si abboneranno entro il 31 luglio, proponendo Sky TV e Sky Sport insieme a soli 30,90€ al mese anziché i soliti 45€.

Le sorprese non sono finite, poiché riceverete in regalo anche il monopattino elettrico i-Bike Mono Air S2 del valore di 499€, sempre se attiverete il servizio durante il periodo promozionale. Il prezzo dell’abbonamento scontato rimarrà tale per i successivi 18 mesi, trascorsi i quali potrete poi rinnovare l’offerta in base alle promozioni disponibili in quel momento.

Per ricevere il monopattino elettrico non dovrete far altro che confermare l’indirizzo di consegna entro 7 giorni dall’avvenuta attivazione. La conferma la si fa rispondendo alla mail dedicata che ricevete entro 60 giorni dall’iscrizione. Vale la pena sottolineare che l’indirizzo di consegna non deve essere per forza quello di chi attiva l’abbonamento, il che significa che potrete far consegnare il monopattino a un altro indirizzo, facendo magari una sorpresa al vostro partner. Ad ogni modo, il regalo vi sarà spedito entro 180 giorni dalla stipula del contratto.

Ribadiamo che con Sky TV e Sky Sport avrete il meglio delle serie TV, dei documentari e dello sport, con una copertura quasi completa della UEFA Champions League. Su un totale di 137 partite infatti, Sky Sport ne trasmetterà ben 121 e lo stesso vale anche per le altre coppe europee come la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League. Ad attendervi non ci sarà solo il calcio, ma anche numerosi altri sport, tra cui segnaliamo l’appassionante Formula 1 e la MotoGP, il tutto visibile in diretta e in alta definizione grazie a Sky Q. Con quest’ultimo potrete accedere al vostro Netflix, Prime Video e a tantissime altre app direttamente da un unico dispositivo, cosicché possiate avere tutti i vostri contenuti preferiti a portata di click.

Se siete interessati a dare uno sguardo più approfondito all’offerta, leggendo il regolamento completo, suggeriamo di visitare direttamente la pagina dedicata, ricordandovi che l’offerta è soggetta a scadenza e che quindi va colta al volo.

