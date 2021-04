Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Il 2021 sembra essere decisamente l’anno di Monster Hunter e, dopo aver saggiato su Nintendo Switch i campi di battaglia dell’ottimo Monster Hunter Rise, a breve i videogiocatori potranno mettere le mani su Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin. Un GDR attesissimo dagli innumerevoli amanti della serie, che arriverà sul mercato il prossimo 9 luglio in esclusiva su Nintendo Switch. Nell’attesa del lancio ufficiale è comunque già possibile buttarsi avanti, prenotando una copia del gioco a quello che è il miglior prezzo disponibile.

In Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin saremo chiamati a salvare il magico e immenso mondo di Monster Hunter. Nel bel mezzo della scomparsa di tutti i Rathalos il nostro compito sarà quello di aiutare una giovane ragazza wyverniana a cui è stato affidato un misterioso uovo e scoprirne la natura. Un’epopea che si preannuncia a dir poco come particolarmente interessante.

A oggi non ci è purtroppo dato sapere se verrà rilasciata sul mercato anche una collector o limited edition del titolo. Sarà in ogni caso nostra cura aggiornare questo articolo con tutte le informazioni relative nel caso emergessero novità a riguardo. Nell’attesa di saperne di più Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin è comunque fin da ora prenotabile a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!