Se state seguendo l’appassionante campionato MotoGP del 2022 e anche voi vorreste salire anche in sella a un bolide per duellare con Quartaro, Rins e Bastianini, allora l’offerta che vi propone oggi eBay sul nuovissimo MotoGP 22 è proprio quello che fa al caso vostro, perché vi permetterà di acquistare la versione PlayStation 5 del gioco a un prezzo davvero eccezionale per un titolo disponibile da pochissimi giorni!

Il nuovo capitolo dell’apprezzata serie Milestone, che vi consentirà di vivere in prima persona tutta l’emozione delle gare ufficiali, potrà infatti essere vostro a soli 49,90€, ben 20€ in meno rispetto al suo originale prezzo di listino di 69,99€!

Come ben sanno gli appassionati di questo franchise, i titoli della serie MotoGP rappresentano il modo miglior per trasportare su schermo le emozioni delle corse del motomondiale, grazie a una simulazione sempre più realistica e una rappresentazione di moto, piste e piloti capace ogni anno di aggiungere nuovi dettagli utili a ottenere il massimo della fedeltà visiva. In particolare quest’anno il team di sviluppo pare essersi superato, come si evince dalla nostra recensione che ha premiato il gioco con un 8,7, valutazione che ben pochi dubbi lascia sulla qualità finale del prodotto.

MotoGP 22 propone inoltre l’entusiasmante modalità NINE Season 2009, che permetterà ai giocatori di rivivere le emozioni dell’agguerritissimo campionato MotoGP del 2009 attraverso il casco di Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Casey Stoner e Dani Pedrosa, ricreando i momenti più importanti e le sfide agguerrite della stagione che regalò il nono titolo al leggendario Dottore.

Oltre a questo viaggio nostalgico nel passato, MotoGP 22 offre la più completa ed esaustiva esperienza del motomondiale, includendo oltre 120 piloti e oltre 20 circuiti ufficiali del campionato attualmente in corso, coprendo Moto 3, Moto 2 e MotoGP. Se a questo aggiungiamo tutti i piloti e circuiti legati alla stagione 2009, accessibili anche nelle modalità di gioco libero, otteniamo un pacchetto davvero completo, che vi terrà compagnia fino al termine della stagione in corso e anche oltre!

Se siete appassionati di MotoGP o semplicemente amate i videogiochi di corse, MotoGP 22 di Milestone offre davvero un’esperienza realistica, ricca e completa, che può essere condivisa anche con i vostri amici online o in locale sullo stesso schermo. L’offerta di oggi è ancora più allettante se pensiamo che vi permette di risparmiare ben 20€ su un fantastico gioco disponibile da pochissimi giorni sul mercato!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

