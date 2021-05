MyProtein: 35% di sconto grazie a questo codice!

Prima di concludere e archiviare anche questa giornata, vogliamo arricchire la nostra proposta di offerte segnalandovi quelle che potrebbero rivelarsi ottime occasione per gli sportivi, dal momento che sul portale MyProtein è possibile sfruttare non una, bensì due promozioni in contemporanea, che vi permetteranno da una parte di beneficiare dei vantaggi del 2×1 e dall’altra di risparmiare il 35%, attraverso il codice sconto “MAGGIO”.

Sebbene entrambe le promozioni coinvolgano centinaia di prodotti, il 2×1 è concentrato principalmente su integratori e vitamine, lasciando il compito al codice sconto di farvi risparmiare su gran parte dei restanti articoli, i quali includono abbigliamento di vario genere, ma rivolto sempre ad un pubblico sportivo, nonché soluzioni adatte sia per lui che per lei.

La scelta dei suddetti prodotti, dunque, è molto ampia e dal momento che non possiamo conoscere le vostre esigenze sportive o il vostro sport preferito, ci limitiamo ad informarvi che la promozione contiene articoli come t-shirt, leggings e molto alto. Ad ogni modo, il consiglio migliore che ci sentiamo di darvi è quello di visitare la pagina promozionale, in modo da valutare voi stessi quale potrebbe essere il prodotto che più si adatta in base ai vostri obiettivi.

Detto ciò, alcuni di questi prodotti li troverete in fondo all’articolo, ma ribadiamo che la soluzione migliore è quella di scoprirli direttamente sulla pagina dedicata in modo da avere la certezza di non perderne neanche uno. Prima di passare altrove, vi ricordiamo infine di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!