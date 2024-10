N26 Metal: lusso e feature esclusive in una carta premium!

Siete alla ricerca di un'esperienza bancaria che trascenda l'ordinario, unendo funzionalità avanzate a un design mozzafiato? Allora dovreste dare un'occhiata a N26 Metal, il conto corrente premium che sta ridefinendo gli standard del settore finanziario. Con un canone mensile di soli 16,90€, N26 Metal vi offre l'accesso a un mondo di vantaggi esclusivi, a partire dalla sua iconica carta in acciaio inossidabile disponibile in tre eleganti colorazioni metalliche.

Apri subito il tuo conto N26 Metal

Conto N26 Metal, chi dovrebbe aprirlo?

N26 Metal si rivolge a coloro che desiderano portare la propria esperienza bancaria a nuovi livelli di eccellenza. Particolarmente adatto a viaggiatori frequenti e amanti della tecnologia, questo conto offre una serie di vantaggi che lo rendono un vero e proprio alleato finanziario. La carta Mastercard in acciaio inossidabile non è solo un oggetto di design, ma un potente strumento che vi permette di effettuare pagamenti senza commissioni in tutto il mondo e prelievi gratuiti da qualsiasi ATM, indipendentemente dalla valuta.

Ma N26 Metal va ben oltre l'aspetto estetico. Il conto include un pacchetto assicurativo completo che copre diversi aspetti della vostra vita quotidiana e dei vostri viaggi. Dalla responsabilità civile alla protezione sugli acquisti, dall'assicurazione per ritardi e cancellazioni dei voli alla copertura per lo smartphone, N26 Metal vi offre una tranquillità a 360 gradi. Inoltre, avrete accesso a un supporto clienti prioritario, pronto ad assistervi in ogni momento tramite telefono o chat in-app.

Per gli appassionati di risparmio, anche per N26 Metal non manca Spaces, una funzionalità che vi consente di creare fino a 10 sottoconti virtuali per gestire i vostri obiettivi finanziari. Che si tratti di pianificare una vacanza o mettere da parte fondi per un acquisto importante, Spaces rende il risparmio un gioco da ragazzi. La possibilità di invitare fino a 10 altri utenti N26 a partecipare ai vostri spazi rende questa funzione ideale anche per la gestione condivisa delle finanze familiari o tra amici.

Con un canone di 16,90€ al mese, N26 Metal rappresenta un investimento nel vostro benessere finanziario e nel vostro stile di vita. La combinazione di vantaggi esclusivi, design sofisticato e funzionalità all'avanguardia lo rende una scelta eccellente per chi cerca un conto corrente che si distingua dalla massa. Che siate spesso in volo, appassionati di tecnologia o semplicemente alla ricerca di un'esperienza bancaria di livello superiore, N26 Metal è pronta a soddisfare e superare le vostre aspettative.

