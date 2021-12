Natale a tema Disney? Scopri le offerte di Disney Shop! Prezzi imperdibili!

Mancano 10 giorni a Natale e siamo sicuri che avete già decorato la vostra casa con gli addobbi natalizi, ma se siete in ritardo o se ancora state cercando cosa mettere sotto l’albero di Natale per completare l’opera, allora ci sono buone probabilità che le offerte attuali di Disney Shop riusciranno a portare la magia del Natale nella vostra casa.

Come detto, siamo ormai alle battute finali e questi saranno gli ultimi giorni per decidere quali regali acquistare per se stessi o per le persone che amiamo. Non tutti hanno una grande ispirazione per quanto concerne le idee regalo, ed ecco perché Disney Shop ha messo in campo una serie di promozioni in un colpo solo, con l’obbiettivo di farvi trovare esattamente quello che cercate, a patto che il prodotto di vostro interesse sia a tema Disney.

Le promozioni sono diverse e in fondo all’articolo troverete i link diretti di ognuna, ma possiamo già anticiparvi che gli sconti arrivano fino al 30% e ci sono svariate iniziative davvero interessanti, che vi permetteranno di risparmiare anche su una serie di articoli non scontati. Ad esempio, effettuando una spesa di almeno 15€, potrete portarvi a casa una delle 5 tazze Disney a soli 9,90€.

Scavando tra le offerte è interessante poi il morbido pigiama di Spidey and His Amazing Friends, perfetto per il vostro bambino che va matto per la nota serie televisiva di supereroi. Le femminucce invece andranno pazze per il pigiama dedicato a “La Bella e la Bestia“. Entrambi includono sia la maglia che il pantaloncino e godono di dettagli ricamati e stampe di alta qualità. Ovviamente parliamo di prodotti originali al 100%, motivo per cui non dovreste lasciarvi sfuggire l’opportunità di acquistarli con un ribasso del 30%, anche perché vi ricordiamo che il Natale è ormai alle porte e le offerte non dureranno all’infinito.

