Natale Acer: fino al 30% di sconto e possibilità di reso fino a 30 giorni

Acer è stata una delle grandi protagoniste durante il Black Friday e ora che è arrivato dicembre è pronta a lasciare il segno anche sulle offerte di Natale. Sullo store ufficiale, infatti, è già iniziata una promozione a tema, valida fino al 20 dicembre o salvo esaurimento scorte. Essendo un brand specializzato nell’informatica, i protagonisti saranno PC, cuffie, monitor e accessori come adattatori e microfoni che possono migliorare la produttività del computer.

In altre parole, ad essere in sconto è l’intero catalogo, con le percentuali che arrivano fino al 30%. In realtà, scavando tra le offerte abbiamo notato come l’Acer Spin 7 venga proposto con un taglio di prezzo ancora più alto rispetto a quello dichiarato, dal momento che il suo prezzo di 1.499,00€ viene fatto crollare a 999,00€ a seguito di un risparmio di ben 500€, tra i più alti mai fatti registrare dallo store Acer.

Come da tradizione per il portale, lo sconto sarà visibile una volta aggiunto l’Acer Spin 7 a carrello e lo stesso vale per tutti gli altri prodotti. Come è facile intuire, Acer Spin 7 è un notebook di altissimo livello ed è forse la prima volta che viene offerto dallo store ufficiale a meno di 1.000€. Se entriamo nei particolari, si scopre che si tratta di un convertibile dotato di penna (inclusa nella confezione), quindi con schermo touch e con una cerniera ruotabile a 360°.

In qualche modo parliamo di un dispositivo unico, dato che all’interno non vi sono i tipici componenti di Intel o AMD, bensì un chip Qualcomm. Il processore infatti è uno Snapdragon 8cx di seconda generazione abbinato ad una Adreno 685. Componenti un po’ bizzarri, ma fondamentali per far sì che l’Acer Spin 7 si comporti proprio come previsto dal produttore. Tra le altre cose, infatti, questo PC vanta il supporto alle reti 5G, supporto che probabilmente arriva proprio grazie al chip Qualcomm. Questo vi permetterà di rimanere sempre connessi anche dove il wifi scarseggia, in modo che possiate continuare a lavorare senza il rischio di rimanere senza connessione.

La scelta di Acer nell’implementare il chip Qualcomm ha permesso poi all’autonomia di Acer Spin 7 di raggiungere durate record, visto che il produttore dichiara ben 29 ore di funzionamento, sufficienti non solo per coprire l’intera giornata lavorativa ma anche quella successiva. Con questo portatile, dunque, il caricabatterie lo userete molte meno volte rispetto ad altre soluzioni e avrete la sensazione che il computer non si scarichi mai.

Insomma, un convertibile di alto livello, ma non è l’unico dispositivo valido ad essere in offerta, ed ecco perché anche in questo caso il miglior suggerimento è quello di visitare la pagina dedicata in modo da scoprire tutti i modelli in offerta e scegliere quello che riteniate possa fare al caso vostro. Ci sono sempre poi i nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!